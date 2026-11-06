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"Comerse a lo ricos"

Impuestos a los ricos para financiar los servicios públicos: la reivindicación común de los movimientos de protesta en todo el mundo

Mientras en las protestas de Milán o Francia se pide "comerse a los ricos", Estados Unidos ha dado un paso más y, tras su victoria en las elecciones, los demócratas tienen en el punto de mira a los billonarios que financiaron la campaña en su contra.

Mientras en las protestas de Milán o Francia se pide "comerse a los ricos", Estados Unidos ha dado un paso más y, tras su victoria en las elecciones, los demócratas tienen en el punto de mira a los billonarios que financiaron la campaña en su contra.

En la movilización que laSexta Columna graba en Milán se observan pancartas que piden "comerse a los ricos". En Francia también hay mensajes contra los millonarios, pero, curiosamente, donde más avanzando está este tipo de argumentos es en el país más capitalista del mundo: Estados Unidos. 

Este mismo miércoles, en el discurso de la victoria de los candidatos demócratas, desde Texas a Iowa, se acordaban de los billonarios que habían financiado la campaña en su contra. 

Han arrasado a Donald Trump lanzados por una de sus propuestas estrella: subir los impuestos a los que más tienen para financiar la sanidad o la educación pública del resto. 

Abdul El-Sayed, que acaba de ganar en un terreno republicano como Michigan, lo ha planteado como una lucha de clases. Sin embargo, no va a ser fácil, porque en la demócrata California acaban de rechazar subir los impuestos a las grandes fortunas.

Mientras tanto, países gobernados por la extrema derecha hasta hace pocos meses, como Hungría, quieren subir los impuestos a los grandes empresarios enriquecidos durante el mandato de Víktor Orbán. 

En Francia, laSexta Columna pregunta a Bally Bagayoko, alcalde de Saint Dennis por la Izquierda Insumisa de Melenchon, cómo pretenden pagar las mejoras en la educación pública. Su respuesta también va en esa dirección: "Con impuestos a las grandes fortunas".

Sin embargo, según Jorge Tamames, investigador en el Real Instituto Elcano en Política Exterior y Democracia, en el caso de Francia, donde el gasto público ya supera más de la mitad del PIB y la recaudación fiscal es alta, "la opción de recurrir a esta senda es más estrecha".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Arde Europa. La revuelta contra los ricos' en atresplayer.

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