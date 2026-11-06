Localizan a los seis niños, de entre uno y 11 años, presuntamente puestos a la venta en Badajoz

Los detalles Entre los detenidos se encuentra la madre de los menores vendidos, que eran al menos seis. Los niños, de entre uno y 11 años, han sido reubicados con sus familiares o en centros de protección de Extremadura y Portugal.

La investigación por la presunta venta de menores en Badajoz ha avanzado, resultando en la detención de seis personas, tres hombres y tres mujeres, todos con antecedentes policiales. Entre los arrestados está la madre de varios niños que habrían sido puestos a la venta, al menos seis, de entre uno y 11 años. Las detenciones se realizaron en Badajoz, Montijo y Linares. Tres de los arrestados han ingresado en prisión provisional, mientras que los otros tres quedaron en libertad. Los menores han sido puestos bajo protección en distintas situaciones. La investigación comenzó en abril tras sospechas de tráfico de menores en Portugal y continúa para esclarecer más detalles.

La investigación por la presunta venta de menores en Badajoz que se saldó con seis detenidos, tres hombres y tres mujeres de entre 31 y 59 años, todos ellos con antecedentes policiales, ha dado un paso más. Entre los arrestados se encuentra la madre de varios de los niños que habrían sido puestos a la venta, que se ha esclarecido que eran al menos seis, con edades comprendidas entre uno y 11 años. Todos ellos han sido localizados.

El operativo se desarrolló en tres localidades: Badajoz capital, Montijo y Linares. En Badajoz fueron detenidos dos mujeres y un hombre; en Montijo, la madre de los menores y su actual pareja, y en Linares, un hombre con quien residía uno de los niños. Y de los seis arrestados, tres han ingresado en prisión provisional. Se les investiga por presuntos delitos de tráfico de menores, abandono de menores y tenencia ilícita de armas. Los otros tres detenidos han quedado en libertad.

En cuanto a los niños, los seis menores localizados han quedado en distintas situaciones de protección. Dos de ellos, de uno y tres años, se encuentran bajo la tutela de las autoridades administrativas portuguesas. Otros dos han quedado bajo la protección de la Junta de Extremadura, mientras que los dos restantes están al cuidado de familiares y personas de su entorno.

La investigación arrancó en abril, después de que la Policía portuguesa tratara de identificar a los progenitores de una bebé de un año ante las sospechas de que pudiera ser víctima de tráfico de menores. Las pesquisas permitieron localizar a la madre en Montijo (Badajoz) y descubrir que habría tenido al menos otros cinco hijos. Uno de ellos, de tres años, también fue localizado en Portugal.

En las localidades donde se llevaron a cabo los registros, el operativo intervino documentación de España y Portugal, teléfonos móviles, un machete de grandes dimensiones, dos escopetas y abundante munición. Ahora, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido las presuntas compraventas y determinar si pudo haber más menores afectados.

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