"Una revuelta por la dignidad", el grito de los estudiantes franceses contra las desigualdades

¿Por qué es importante? laSexta Columna viaja a Saint-Denis, una ciudad de la periferia de París, para conocer de cerca las reivindicaciones de los estudiantes franceses. Hablamos con uno de los portavoces de las movilizaciones y con el alcalde de la ciudad, que llegó a interponerse entre los manifestantes y la policía.

¿Qué lleva a un estudiante a dejar las aulas para salir a protestar a la calle? ¿Y qué ocurre cuando su indignación termina contagiándose a buena parte de la sociedad? Para buscar respuestas, laSexta Columna ha viajado hasta Saint-Denis, en la periferia de París, uno de los escenarios de las protestas juveniles que se están produciendo en Francia.

Allí hemos quedado con Alexis Durey, estudiante de la Universidad París 8 y portavoz del colectivo Le Poing Levé, que se ha convertido en una de las voces de las movilizaciones juveniles. Nos espera a las puertas del instituto Paul Éluard, centro educativo referente de las protestas.

Alexis conoce muy bien los problemas de los que habla. Además de estudiar en la universidad, trabaja en este instituto como asistente de educación (AED), acompañando a los alumnos en su día a día. Nos cuenta que conviven con ratas, goteras, humedades en las paredes y aulas en las que hace demasiado frío en invierno y demasiado calor en verano. Unas condiciones en las que, según nos dice, los estudiantes sienten que tienen que sobrevivir más que estudiar.

Pero a medida que avanzamos en la conversación, nos damos cuenta de que las quejas de estos jóvenes van mucho más allá de las condiciones de sus institutos. Alexis nos habla de las dificultades para acceder a la universidad y señala a Parcoursup, la plataforma francesa a través de la cual los alumnos solicitan plaza en los estudios superiores, como uno de los males del sistema educativo francés. Considera que su sistema de selección perjudica especialmente a quienes proceden de los barrios más humildes. "Es un algoritmo que podríamos decir clasista y racista", denuncia.

Y no habla solo de lo que ve en sus alumnos. Él mismo nos cuenta que también se sintió perjudicado por este sistema. Alexis creció en una zona rural y cuando tuvo que elegir universidad, ni siquiera se planteó solicitar plaza en las más prestigiosas porque pensaba que no tendría posibilidades de entrar. Por eso eligió una universidad que consideraba más accesible, París 8, donde estudia actualmente.

Hoy las protestas ya no se limitan a los estudiantes. Alexis nos cuenta que el descontento de los jóvenes también ha encontrado eco entre muchos adultos franceses. Y asegura que la actuación policial durante las manifestaciones ha aumentado esa indignación. Denuncia que muchos de los detenidos son menores de edad y critica la respuesta del Gobierno francés. "La respuesta estatal a esta revolución es la represión", subraya. Aun así, cree que los jóvenes no tienen miedo de seguir protestando. "La generación Z ha perdido el miedo", nos dice.

Un alcalde entre los manifestantes

Las reivindicaciones que nos cuenta Alexis también las conoce bien Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, una ciudad de la periferia de París marcada por las desigualdades sociales y con una importante presencia de población de origen migrante. Bagayoko, del partido político La Francia Insumisa, ha acaparado titulares por su intervención durante una de las manifestaciones estudiantiles, cuando llegó a interponerse entre un grupo de jóvenes y la policía.

Nos recibe en su despacho después de atender otra entrevista. Su equipo nos comenta que, desde aquella intervención, tiene la agenda más apretada.

Al recordar la manifestación en la que él mismo sufrió los efectos de los gases lacrimógenos lanzados por la policía, Bagayoko se detiene en un detalle de esas imágenes, el miedo en los ojos de aquellos estudiantes de instituto. Nos explica que muchos tenían prácticamente la misma edad que sus hijos y que reaccionó por instinto. "Mi gesto fue, ante todo, un gesto de adulto, no un gesto de alcalde", asegura.

Para Bagayoko, las reivindicaciones estudiantiles son solo una parte de un descontento social mucho más amplio. Cree que hay una generación que está cuestionando las desigualdades sociales, el racismo y el reparto de la riqueza. Y que ese descontento no se limita a Francia, sino que también se está expresando en otros países. El alcalde ve que los jóvenes están reclamando otra manera de hacer política.

Y precisamente sobre lo que siente esta generación le preguntamos a Alexis. "Yo creo que es como una revuelta por la dignidad, para vivir mejor, para emanciparse". Va un paso más allá, nos dice que "hay un gran rechazo de la vida que propone el sistema capitalista a la juventud en Francia". Para él, eso es lo que está en el corazón de estas movilizaciones.

Más allá de las aulas y de las calles de Saint-Denis, estas protestas reflejan un descontento que sitúa la desigualdad y el futuro de los jóvenes en el centro del debate.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Arde Europa. La revuelta contra los ricos' en atresplayer.

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