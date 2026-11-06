El caso de 'las 8 de Becerril': de las protestas propalestinas en la Vuelta a enfrentarse a nueve años de prisión

Pablo López y Estefanía Sánchez se enfrentan, junto a otras seis activistas, a un juicio por atentado contra la autoridad, desórdenes y desobediencia: "Protestar contra el genocidio es una responsabilidad moral, incluso una obligación".

¿Dónde empieza y acaba la violencia en las protestas que se suceden por toda Europa? laSexta Columna intenta comprenderlo con un ejemplo muy cercano que puede acabar en cárcel para ocho personas.

Entre ellos están Pablo López y Estefanía Sánchez. Ambos son miembros de la Asamblea de vivienda de Villalba y hace un año se sumaron al movimiento de solidaridad con Palestina para [[LINK:INTERNO|||Article|||68c583fc7e861600075eb1c4|||protestar por la participación de un equipo que patrocinaba a Israel en la Vuelta a España.]].

"Protestar contra el genocidio es una responsabilidad moral, incluso una obligación", afirma Pablo, que en la penúltima etapa de la Vuelta, junto a otras 100 personas, decidió hacer una sentada en la carretera y descolgarse de un puente. Sin embargo, la acción de la Guardia Civil no se limita a garantizar la seguridad de los ciclistas al pasar y los activistas son duramente reprimidos.

Pablo cuenta que ese día solo hay un detenido, él. No obstante, meses más tarde encausan a otros siete compañeros, entre ellos Estefanía. Pablo recuerda para laSexta Columna cómo fue el momento de su detención: "Me aprietan la cara contra la cuneta, me llegan a romper las gafas y me las tiran para atrás. Y mientras me están cacheando, pues sí que hay rodillazos y codazos que ahí tengo mi parte de lesiones que lo refleja".

Meses después, por sorpresa, ocho de aquellas activistas, ahora conocidas como las ocho de Becerril por el pueblo en el que hicieron la protesta, entre ellas Estefanía y Pablo, han sido acusadas de atentado contra la autoridad, desórdenes y desobediencia: "Pueden caernos hasta nueve años", afirma Pablo.

De momento, los activistas como Pablo y Estefanía esperan todavía su declaración por unos hechos que ellos entienden que fue resistencia pacífica por una causa que se ve en todas las protestas actuales. "Podríamos decir que el genocidio por Palestina podría ser como nuestro Vietnam", afirma Alexis Durey, uno de los organizadores de las protestas en Francia.

Guillermo Fernández, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, señala que la causa palestina "también es un símbolo contra la extrema derecha, en el sentido de que es una familia política muy antimusulmana".

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