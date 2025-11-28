El giro de Sam Altman, el 'padre' de ChatGPT que pasó de pedir una renta universal por la IA y criticar a Trump, a alabarlo

laSexta Columna analiza en este vídeo la figura de Sam Altman, cofundador de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, que nació como una fundación sin ánimo de lucro para luego convertirse en un monopolio de la inteligencia artificial.

Cuando dejó la universidad y creó su primera empresa, Sam Altman se alimentaba solo de suplementos, por lo que acabó con escorbuto, una enfermedad producida por la mala alimentación.

Con tan solo 23 años, presentaba una aplicación para localizar a los amigos con el móvil. Hoy en día, es el creador del modelo de inteligencia artificial que ha cambiado nuestra forma de trabajar: ChatGPT.

Todo empezó con una fundación sin ánimo de lucro que creó junto a Elon Musk donde, según el profesor de la Universidad del País Vasco, Aitor Jiménez, "su visión inicial era poner al servicio de la humanidad la inteligencia artificial".

"En teoría salió al mercado para evitar un monopolio de Google en el desarrollo de la inteligencia artificial y se han convertido ellos mismos en un monopolio manifiesto en el mundo de la inteligencia artificial", apunta en el vídeo sobre estas líneas la periodista Marta Peirano.

El gurú de ChatGPT ya no preside un negocio sin ánimo de lucro, si bien advierte sobre los riesgos del avance de la inteligencia artificial. Tanto, que apuesta por una renta básica universal que asegure nuestro sustento cuando la IA nos deje sin trabajo.

Son los planteamientos de un demócrata que antes aseguraba que Trump era irresponsable como lo son los dictadores, pero que ahora se va de cena a la Casa Blanca y le agradece ser "un presidente pro negocios, pro innovación".

El periodista Daniel Iriarte señala que Altman es, quizá, "el mejor ejemplo de aquellos individuos de Silicon Valley que, tras haber sido abiertamente partidarios del Partido Demócrata, por puro oportunismo se han pasado ahora al otro bando".

