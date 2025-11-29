La inteligencia artificial, el 'Proyecto Manhattan' del Gobierno de Trump: "Es la mayor inversión que hay ahora mismo"

Aitor Jiménez, profesor e investigador en la Universidad del País Vasco, analiza en este vídeo el proyecto 'Stargate', para el entrenamiento de la inteligencia artificial, que rivalizaría en movilización de recursos con el 'Proyecto Manhattan'.

El conocido como 'Manhattan Project' fue el proyecto con el que, en la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la bomba atómica.

Un objetivo que necesitó enormes recursos humanos, materiales y tecnológicos para conseguir esa ventaja clave que iba a garantizar la seguridad de Estados Unidos.

Hoy el proyecto tiene un nombre más futurista: 'Stargate'. Aitor Jiménez, profesor e investigador en la Universidad del País Vasco, explica en el vídeo sobre estas líneas que se trata de "la mayor inversión que hay ahora mismo en movilización de recursos para construir una red de centros de datos destinados al entrenamiento de nuevas formas de inteligencia artificial".

Según el experto, esto sería similar a lo que se hizo en los años 30 y 40 para la fabricación de la bomba atómica: "Movilizar muchos recursos, mucha pasta y mucha gente inteligente para competir contra el enemigo geopolítico, que es ahora mismo China", apunta.

