José Lázaro, sobre el tiroteo en Montejurra: "Disparaban al bulto, podíamos haber caído varias personas más"

El día de la peregrinación hacia la cumbre del Montejurra había niebla. Esto hizo que los peregrinos no pudieran ver a las personas que estaban apostadas con una metralleta. Descubrieron que algo estaba pasando al comenzar a escuchar las ráfagas de disparos.

La primera muerte que se produjo durante la romería de Montejurra fue la de Aniano Jiménez Santos, que falleció en la explanada junto al monasterio de Irache, tras los disparos del conocido como 'hombre de la gabardina', Jose Luis Marín García-Verde.

Tras el hecho, el grupo continuo el ascenso hasta la cumbre de la montaña. Como recuerda José Lázaro, secretario del Partido Carlista, había niebla lo que hacía que la visibilidad fuera menor. Al llegar a la cumbre, se dieron cuenta de que estaban disparando.

Carlos Catalán explica que los mercenarios habían ocupado la cumbre el día anterior. Estos, incluso, habían detenido a algunos carlistas que habían subido para colocar los equipos de sonido en la cueva del Cristo Negro, donde se iba a celebrar la misa.

El partido carlista tenía actitud antifranquista y los ultras buscaban evitar ese clamor por la democracia con las armas. El periodista Mariano Sánchez Soler cuenta que bautizaron esa acción como 'operación reconquista', "entonces no era una pelea entre hermanos, o sea, era una cosa mucho más seria, porque era la Transición".

Lázaro indica que comenzaron el Via Crucis con la consigna de no entrar en sus provocaciones ya que "había gente extraña por varios puntos". Jose Mari Esparza, uno de los asistentes, recuerda que en la senda encontró a un tipo de uniforme cortando el paso. Más arriba se podía ver a más gente uniformada, con boinas rojas. "Y de repente, de la cima donde estaba, yo empiezo a ver ráfagas de fusil ametrallador", cuenta.

Catalán señala que habían apostado una ametralladora MG42 en la plataforma al lado de la ermita, "con munición Santa Bárbara del Ejército Español, porque cogimos munición del Ejército Español".

El secretario del Partido Carlista expone que, debido a la niebla, no podían verlos y, por ese motivo, "disparaban al bulto". Esparza expone que la gente comenzó a huir monte abajo. Él, inicialmente, creía que eran salvas hasta que las balas comenzaron a pasar por su lado. "Había una chica que se puso a gritar que la habían dado", recuerda. Entonces tuvo claro que "iba en serio".

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