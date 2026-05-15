Miguel García Pellejero, hermano de Ricardo, fallecido en Montejurra: "¿Cómo piensas que en una romería va a haber gente armada?"

Ricardo García Pellejero era un joven de Estella que decidió asistir a la romería de Montejurra junto a sus amigos. Al ver su marcha interrumpida por alguien uniformado, manifestó su disconformidad y esto tuvo unas terribles consecuencias.

Durante el ascenso hacia la cumbre del Montejurra, los peregrinos se vieron sorprendidos por los disparos de unos mercenarios. Mucha gente comenzó a caer debido a los disparos. Entre ellos, un joven llamado Ricardo García Pellejero, que recibió un tiro en el corazón. Era de Estella y tenía solo 20 años.

Richard, como lo llamaban, había subido a Montejurra con su cuadrilla. Al encontrar a alguien que le impedía el paso, decidió sacar su genio. Su hermano, Miguel García Pellejero, cuenta que se envalentonaron y que eso provocó que les terminaran disparando y una de las balas “se la encontró mi hermano”.

Muy cerca de Ricardo estaba José María Esparza, que al verle pasar herido se abalanzó sobre él para intentar salvarle. "Había hecho recientemente un cursillo de salvamento y empecé a hacer la respiración artificial", recuerda. Comenzaron a bajarle y, en su camino, se toparon con la manifestación que subía hacia la cumbre. Al abrirle la camisa a Ricardo vieron que tenía un pequeño punto rojo en el pecho y no sangraba.

Miguel estaba trabajando en ese momento y recibió la visita de su mujer. Recuerda que esta le contó que su hermano estaba en el hospital, "que había tenido un percance en Montejurra y eso, no me enteré de nada más". "Subimos al hospital y ya estaba en el depósito porque estaba muerto del todo, dicen que bajo muerto ya", señala.

Días después, Miguel subió al lugar para el sitio en el que su hermano había sido abatido. "Encontré munición de Santa Bárbara", cuenta. Ricardo falleció con 20 años recién cumplidos. Miguel, se lamenta, "¿cómo piensas que en una romería va a haber gente armada? Es que no es de recibo".

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