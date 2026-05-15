Carlos Catalán denuncia que la Guardia Civil fue testigo de lo que ocurrió en Montejurra: "No hizo nada"

Los peregrinos se vieron sorprendidos por un grupo de unas 200 personas que decidieron atacar a la gente que almorzaba en la explanada del Monasterio de Irache con piedras. Después, apareció otro grupo armado.

La peregrinación carlista de Montejurra comenzó a las 8:30 h de la mañana. La explanada del monasterio de Irache comenzó a llenarse de gente que se disponía a comenzar con la romería. Y, en un hotel cercano, otra tropa comenzó a formar.

Carlos Catalán, testigo de los sucesos de Montejurra en 1976, recuerda que se comenzaron a escuchar cornetas y tambores y vieron que venía "una tropa de cuatro en fondo formados". "Eran unas 150 - 200 personas", añade José Lázaro Ibáñez, exsecretario del Partido Carlista, "venían en marcha militar, desfilando en fila de a tres, en plan militar, ahí estaba un grupo de legionarios, un grupo también de militares, e bueno, todos con la boina roja".

"Suena un silbato de uno de los que dirigía aquella chusma, Y de repente hay un bombardeo con piedras sobre la gente que estaba almorzando", añade Catalán. El grupo comenzó a tirar piedras a la gente que se encontraba en la explanada del monasterio, pacíficamente, esperando a comenzar el viacrucis. "Y empieza a caer la gente con el cráneo destrozado por pedradas", expone Catalán, "iban armados de unas porras de acero, y empezaron a pegar indiscriminadamente porrazos".

Ellos llevaban unos bastones para subir al monte y su reacción fue defenderse. Así consiguieron que esa tropa retrocediera. "Eran chicos muy jóvenes. Se quedaron muy sorprendidos de que hubiera habido una reacción", explica.

Pero, esos jóvenes dieron paso a gente más profesional. El testigo de los sucesos de Montejurra explica que, tras ese grupo, pasó a primera línea gente "muy diferente". "Gente mayor, de 30 a 40 años, algunos con pinta de estar muy bregados en situaciones similares", indica. Además, empezaron a exhibir armas de fuego.

"Y lo más importante de todo es que la Guardia Civil presente a unos 10 o 12 metros de esto fueron testigos de lo que estoy diciendo", denuncia, "vieron a gente civil armada que se campaneaban con las armas y nos provocaban desafiándonos y la Guardia Civil no hizo nada".

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