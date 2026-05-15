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Romería Carlista

Carlos Catalán denuncia que la Guardia Civil fue testigo de lo que ocurrió en Montejurra: "No hizo nada"

Los peregrinos se vieron sorprendidos por un grupo de unas 200 personas que decidieron atacar a la gente que almorzaba en la explanada del Monasterio de Irache con piedras. Después, apareció otro grupo armado.

Los peregrinos se vieron sorprendidos por un grupo de unas 200 personas que decidieron atacar a la gente que almorzaba en la explanada del Monasterio de Irache con piedras. Después, apareció otro grupo armado.

La peregrinación carlista de Montejurra comenzó a las 8:30 h de la mañana. La explanada del monasterio de Irache comenzó a llenarse de gente que se disponía a comenzar con la romería. Y, en un hotel cercano, otra tropa comenzó a formar.

Carlos Catalán, testigo de los sucesos de Montejurra en 1976, recuerda que se comenzaron a escuchar cornetas y tambores y vieron que venía "una tropa de cuatro en fondo formados". "Eran unas 150 - 200 personas", añade José Lázaro Ibáñez, exsecretario del Partido Carlista, "venían en marcha militar, desfilando en fila de a tres, en plan militar, ahí estaba un grupo de legionarios, un grupo también de militares, e bueno, todos con la boina roja".

"Suena un silbato de uno de los que dirigía aquella chusma, Y de repente hay un bombardeo con piedras sobre la gente que estaba almorzando", añade Catalán. El grupo comenzó a tirar piedras a la gente que se encontraba en la explanada del monasterio, pacíficamente, esperando a comenzar el viacrucis. "Y empieza a caer la gente con el cráneo destrozado por pedradas", expone Catalán, "iban armados de unas porras de acero, y empezaron a pegar indiscriminadamente porrazos".

Ellos llevaban unos bastones para subir al monte y su reacción fue defenderse. Así consiguieron que esa tropa retrocediera. "Eran chicos muy jóvenes. Se quedaron muy sorprendidos de que hubiera habido una reacción", explica.

Pero, esos jóvenes dieron paso a gente más profesional. El testigo de los sucesos de Montejurra explica que, tras ese grupo, pasó a primera línea gente "muy diferente". "Gente mayor, de 30 a 40 años, algunos con pinta de estar muy bregados en situaciones similares", indica. Además, empezaron a exhibir armas de fuego.

"Y lo más importante de todo es que la Guardia Civil presente a unos 10 o 12 metros de esto fueron testigos de lo que estoy diciendo", denuncia, "vieron a gente civil armada que se campaneaban con las armas y nos provocaban desafiándonos y la Guardia Civil no hizo nada".

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*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Sangre en la montaña: el crimen de Estado de Montejurra' en atresplayer.

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