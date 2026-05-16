laSexta Columna accede a unos documentos que parecen señalar a los responsables de los sangrientos sucesos de Montejurra

En los archivos se señalaba el plan que se iba a seguir en Montejurra. En los mismos, se especificaba que, por ejemplo, los seguidores de Sixto debían llevar brazaletes con los colores de la bandera española.

El Partido Carlista tuvo acceso a una serie de documentos que parecen señalar quiénes fueron los responsables de los sangrientos sucesos de Montejurra. laSexta Columna también ha podido acceder a esos valiosísimos archivos, inédita hasta hace muy poco.

José Lázaro Ibáñez, exsecretario del Partido Carlista, señala un documento del 27 de marzo de ese año, unos meses antes del suceso, que tiene la tarjeta de Manuel Fraga Iribarne. Eran cartas y notas "reservadas y confidenciales".

En ellas, el Gobernador civil informaba a su "querido amigo" Fraga sobre una comida que había tenido con Sixto. Lazaro recuerda que el hermano de Carlos Hugo "mostró total acatamiento a la persona de S.M el rey don Juan Carlos, y su único deseo de servir con dignidad a la patria".

El historiador y periodista Manuel Martorell expone que "el plan para acabar con la concentración carlista de Montejurra surgió del ministerio del Interior, de la Dirección General de la Guarda Civil y de los servicios secretos del régimen".

En ese plan, los seguidores de Sixto se ofrecían a tomar Montejurra dos días antes y caldear el ambiente con alto sentido patriótico. El historiador señala que la capacidad de ordenar que se habiliten cuarteles o que se coordine la captación de gente en zonas determinadas "solo lo puede decir un órgano jerárquicamente superior a los gobiernos civiles. Y ese órgano superior es el Ministerio de Gobernación y es la Presidencia del Gobierno".

En los documentos, además, se especificaba que los seguidores de Sixto debían llevar brazaletes con la bandera de España para ser reconocidos por la fuerza pública. Jose Mari Esparza, testigo de los sucesos, señala que todos fueron testigos del comportamiento de la Guardia Civil. "No movieron un dedo", añade Carlos Catalán.

Entre los documentos también es posible encontrar una carta en la que el hijo del Gobernador civil de Navarra apunta a lo más alto del Estado. Un día antes, mientras organizaban la represión en Montejurra, habrían hablado por teléfono con el entonces ya Rey Juan Carlos. "El convencimiento del hijo del gobernador civil de que el rey Juan Carlos tenía algo que ver, conocía o estaba implicado viene dada por el contexto que él vivió en torno a esa conversación", indica Martorell.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Sangre en la montaña: el crimen de Estado de Montejurra' en atresplayer.