Así murió Aniano Jiménez Santos a manos del 'hombre de la gabardina': "Le dijo 'cobarde', eso le costó la vida"

Entre los peregrinos que pretendían subir hacía la cumbre del Montejurra, apareció un hombre que llevaba gafas de sol, una boina y una gabardina con un parche con las siglas 'RS': Requeté de Seguridad.

Cuando los peregrinos que pretendían iniciar la romería para subir la montaña de Montejurra, se vieron sorprendidos por un grupo de personas que comenzaron a lanzarles piedras. Tras este grupo, se posicionó otro que portaba armas. El periodista Manuel Martorell cuenta que los "militantes de ese partido carlista rechazan a esa formación paramilitar y ahí es donde se produce el primer disparo".

A las 10:15 h de la mañana, ocurrió algo que lo cambió todo. En el lugar se personó un hombre que, en su gabardina, portaba un parche con las iniciales 'RS': Requeté de Seguridad. Además, en su mano derecha, llevaba una pistola 9 mm. Este buscaba militares de izquierdas ya que, como gritaba, querían limpiar de Montejurra de marxistas.

Carlos Catalán, testigo de los sucesos de Montejurra en 1976, recuerda que cuando este proclamó que venían a limpiar Montejurra de marxistas, "Aniano Jiménez Santos le dijo 'Cobarde'". "Eso le costó la vida", expone Catalán, "Jose Luis Marín García-Verde se giró y fríamente le pegó dos tiros en el momento".

Jiménez fue herido mortalmente, pero, a pesar de este suceso, Carlos y los demás siguieron con su ascenso a la cumbre del Montejurra. "Nosotros pensábamos que ellos se habían retirado y que iba a hacerse el acto", expone Catalán.

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