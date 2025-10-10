El alquiler de temporada o por habitaciones: el agujero de la Ley de Vivienda que algunos propietarios aprovechan para especular

laSexta Columna analiza con expertos en materia de vivienda y con la propia ministra Isabel Rodríguez la forma en que algunos propietarios están utilizando el alquiler de temporada o por habitaciones para eludir el control de los alquileres.

Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, muestra a laSexta Columna cómo, al buscar pisos para alquilar, muchas viviendas ya no son estables, de larga duración, sino que figuran como vivienda de temporada.

"El gran problema es que hay un agujero gigante que se llama alquiler de temporada y alquiler de habitaciones", un negocio que, apunta, "es legal" dentro de la nueva Ley de Vivienda y que permite "no alquilar un piso al precio del índice y alquilarlo por mucho más dinero".

Un tipo de contrato para estudiantes o trabajadores que, como explica en el vídeo sobre estas líneas Javier Burón, director gerente de la Empresa Pública de Vivienda de Navarra, no son turistas porque alquilan más de un mes y no son residentes permanentes porque alquilan menos de un año.

Un régimen que Burón considera "perfectamente necesario", pero que está llevando a bastantes propietarios a "utilizarlo como subterfugio para escaparse del control de alquileres": "Lo que le están ofreciendo es, a la misma gente, sucesivamente cada 11 meses un contrato de temporada", apunta.

Un problema que, como señala la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no se pudo incorporar a la Ley de Vivienda "porque las mayorías eran las que eran". Rodríguez afirma que espera perseguir durante esta legislatura "el fraude que se está produciendo".

La solución, comenta Carme, "es clarísima": "Poner las mismas obligaciones al alquiler temporal y al alquiler de habitaciones que el alquiler habitual y que no tengan ventajas".

