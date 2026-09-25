Ignacio Escolar se pregunta sobre la necesidad de la CAM de "tener un sitio en la sierra para que se vean los consejeros con la presidenta"

"Digo yo que se podrán ver en más sitios en Madrid". Es una de las críticas del periodista y director de 'elDiario.es' tras descubrirse que Isabel Díaz Ayuso había pasado un fin de semana familiar en un chalet en la sierra de Guadarrama comprado por la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, disfrutó de un fin de semana en un chalet en la Sierra de Guadarrama, financiado con 4,3 millones de euros de fondos públicos. Este hecho ha suscitado críticas y cuestionamientos, especialmente del director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, quien se pregunta sobre la justificación del gasto. El chalet, ubicado en Rascafría, ha sido utilizado ocasionalmente para reuniones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero no se especifica su uso para disfrute personal de los cargos públicos. La explicación oficial no convence a todos, generando debate sobre la necesidad de tal inversión.

"En estos días de verano es un verdadero respiro visitar el parque nacional de la Sierra de Guadarrama”, reconocía Ayuso. "Qué maravilla. Alejados del tumulto de Madrid", decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Casualmente, se descubrió que la presidenta madrileña había pasado un fin de semana familiar, un verano más tarde, en dicho lugar.

Se alojó en un pequeño chalet con 450 hectáreas de finca y una casita con piscina de unos 350 metros cuadrados de nada. Todo pagado con dinero público de la Comunidad solo un par de años antes. En total: se desembolsaron 4,3 millones de euros.

En este ambiente, el director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, lanza una cuestión. "Cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si no hubiéramos sabido que estaba pasando los fines de semana allí".

Porque, según recuerda, ese chalet en Rascafría, en la sierra madrileña, "es una inversión bastante cara". Pero sobre todo porque "no aparece en la justificación para comprar esa casa que vaya a ser para el uso y disfrute de los cargos públicos de la Comunidad de Madrid, y desde luego es de las pocas funciones conocidas que ha tenido esa residencia, porque aparte de eso la han utilizado para hacer encuentros con el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Dado las características que tiene y que no tiene ningún otro uso público adecuado, pues que va a ser sede y así ha sido hasta tres ocasiones de centro de trabajo del Consejo de Gobierno (...), y también evidentemente puede ser utilizado como pernocta de aquellos miembros del Gobierno que, estando en alerta o estando de guardia, puedan utilizarla". Estas son las explicaciones que dio sobre el tema la Comunidad de Madrid en voz de su consejero.

Palabras que no convencen. "No sé si es necesario que la Comunidad de Madrid se gaste esa millonada en tener un sitio en la sierra para que se vean los consejeros con la presidenta, que digo yo que se podrán ver en más sitios en Madrid", plantea Escolar.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Ayuso, una presidenta muy idealista' en atresplayer.

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