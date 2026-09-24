"Deberíamos hablar un poco más del problema humanitario para los inmigrantes y menos de los sprays de pimienta": Ignacio Escolar reflexiona sobre Ceuta

Ante las noticias que llegan desde Ceuta, Ignacio Escolar considera que "conviene ordenar prioridades de cuáles son los problemas importantes" y defiende que primero van los 140 muertos y luego "la crisis humanitaria de decenas de miles de personas".

Los Bomberos han descubierto una galería subterránea en Ceuta donde, entre pasillos y pequeñas salas sin apenas ventilación ni luz natural, los migrantes se refugiaban en condiciones insalubres.

Ante este tipo de situaciones, Ignacio Escolar considera que "conviene ordenar prioridades de cuáles son los problemas importantes".

Aunque coincide en que "para las personas que viven en Ceuta tener a tanta gente viviendo ahí de golpe es un problema serio", defiende que la prioridad número uno debería ser las "140 personas que han muerto".

"Luego tienes una crisis humanitaria de decenas de miles de personas a las que, desde una parte de la sociedad, llaman delincuentes directamente y que en muchos casos son inmigrantes que están intentando huir para encontrar una vida mejor, exactamente igual que hacíamos los españoles a lo largo de nuestra historia", prosigue Escolar.

De este modo, afirma que "cuando te encuentras los problemas realmente graves, te das cuenta de que deberíamos hablar un poco más del problema humanitario para los inmigrantes y un poco menos de los sprays de pimienta, que es un poco como hablar de los okupas cuando hablamos de la vivienda".

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