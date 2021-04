Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso han protagonizado un duro encontronazo después de que la candidata 'popular' aquejara a Iglesias su crítica a la gestión de las residencias cuando "el Gobierno central solo ha ayudado a la Comunidad de Madrid con la UME": "Robles fue la que dio las indicaciones. Usted, al chaletazo, sin ayudar nunca".

"Sin insultar y sin hacer referencias personales. Yo mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola, como hacen ustedes", ha respondido el candidato de Unidas Podemos después de que Ayuso se refiriera a él como "una pantomima y lo más mezquino que hay en política española".

El debate, que había comenzado con una crítica de Iglesias a Ayuso por su gestión de la Sanidad pública, ha derivado en duras acusaciones sobre la vivienda de Pablo Iglesias y la polémica de los pisos de Kike Sarasola.

Rifirrafe por las listas de espera

La tensión ha comenzado a tenor de las listas de espera de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid durante el debate electoral con los seis candidatos de cara a las elecciones del 4 de mayo. "¿Sabe usted cuántas personas hay en lista de espera en la Sanidad madrileña en este momento? No lo sabe, se lo digo yo: 539.000. ¿Qué va a hacer para evitar las listas de espera?", ha espetado el candidato de Unidas Podemos, que se ha enzarzado en una discusión con la candidata 'popular' al recriminarle realizar preguntas que nadie podría contestar.

"Las listas de espera dentro de la mejor sanidad pública que hay en España, que es la de los madrileños, son las más bajas, son en las que los pacientes menos tardan en operarse", ha defendido Ayuso, que ha asegurado que el Gobierno madrileño destina "8.900 millones de euros todos los años" a Sanidad pública.

Así, Ayuso ha defendido la Sanidad madrileña asegurando que los ciudadanos se están encontrando en sus centros de salud con "buena atención, calidad sanitaria y unos grandes profesionales". Y Pablo Iglesias le ha instado a responder una segunda pregunta: "¿Sabe cuál es el porcentaje de fallecidos en las residencias que tenían que haber sido trasladados a los hospitales y no lo fueron?". Pregunta que la aún presidenta ha respondido con otra pregunta: "¿A cuántas residencias fue usted?". Así, ha asegurado que la única ayuda recibida por parte del Gobierno de España fue la Unidad Militar de Emergencias.