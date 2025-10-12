"Hay más riesgo en perder el móvil que de que te okupen la casa": la rotunda reflexión de Isabel Rodríguez sobre la okupación

"¿Usted se cree que si de verdad hubiera un problema de okupación las aseguradoras nos regalarían el seguro antiokupa con el seguro del coche?", comenta la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en este vídeo de laSexta Columna.

Según los datos oficiales de okupaciones en España, el año pasado hubo 16.426 denuncias. Eso significa solo el 0.05% de las viviendas de todo el país.

Incluso dentro del sector inmobiliario hay quien reconoce abiertamente que "es puramente simbólico la probabilidad de que esto te pueda pasar".

Para Alberto Añaños, CEO de 'LIVE4LIFE', el problema no está en sus alquileres de temporada, sino en la protección que la nueva ley otorga a los que necesitan un alquiler de larga duración.

En el vídeo sobre estas líneas, afirma que con la nueva Ley de Vivienda, con las personas vulnerables "no bastaba con un simple desahucio" y que el espectro abarca desde quien cobra menos de 1.800 euros al mes, "con lo cual, personas vulnerables en España es una gran mayoría", así como personas discapacitadas, mujeres víctimas de violencia de género. "El propietario principalmente lo que está huyendo es de la desprotección", sostiene.

laSexta Columna pregunta sobre esto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que afirma que "cuando yo me he reunido con las inmobiliarias, lo que me dicen es que en este país hay muy baja morosidad por impago".

En este sentido, la ministra hace una reflexión: "¿Usted se cree que si de verdad hubiera un problema de okupación las aseguradoras nos regalarían el seguro antiokupa con el seguro del coche?".

En la entrevista a Rodríguez, llama la atención la vehemencia en su mensaje, pues asegura rotunda que "hay más riesgo en perder el móvil que de que te okupen la casa, por eso nunca te regalan el seguro del móvil".

