Alberto Añaños, CEO de una empresa de alquiler de temporada: "El propietario no se preocupa por la rentabilidad, sino por la seguridad"

laSexta Columna habla con Alberto Añaños, CEO de 'LIVE4LIFE', que en este vídeo explica que los propietarios de pisos recurren a su servicio no por la rentabilidad, sino porque "trabajamos con el inquilino más seguro: el estudiante".

A Alberto Añaños, la falta de regulación le viene de perlas para hacer dinero con el mercado del alquiler de temporada.

Desde el cuartel general de su empresa, 'LIVE4LIFE', gestionan más de 40.000 alojamientos que alquilan por habitaciones a estudiantes a través de su web.

Alberto niega que los propietarios recurran a este tipo de alquiler sólo por ganar más dinero, aunque admite que "pueden estar cobrando un 20% o 25% más". Sin embargo, apunta que "esa diferencia, lo más seguro, es que luego se vaya en la declaración de la Renta, ya que quien alquila por la ley de arrendamientos urbanos, luego tiene una deducción del 50%".

Añaños defiende que la verdadera preocupación de los propietarios no es la rentabilidad, sino "el tema de la seguridad", todo un clásico del sector.

En este sentido, afirma que los dueños de los pisos "acuden a nosotros principalmente porque trabajamos con el inquilino más seguro del mercado: el estudiante" que según él es "el que menor porcentaje de impago tiene".

Aunque Alberto presume de bajo porcentaje de impago, por si acaso ofrece una garantía que a él le sale muy rentable, porque sabe que en realidad los casos de okupación en este sector son casi nulos: "A los propietarios les da mucha seguridad, pero nosotros sabemos que el porcentaje de riesgo es relativamente bajo", afirma.

