La medida estrella del Ayuntamiento de Málaga en materia de vivienda que pone de acuerdo a políticos de PP y PSOE

laSexta Columna acompaña a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, a una promoción de viviendas públicas de alquiler asequible y analiza con él sus iniciativas para regular los pisos turísticos en la ciudad.

laSexta Columna viaja a una de las ciudades más turísticas de España, Málaga, donde miles de personas han protestado asfixiadas por el precio del alquiler, del que culpan a los pisos turísticos.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga del Partido Popular, acompaña al programa por una promoción que busca aportar soluciones a este problema.

Allí se están construyendo más de 1000 viviendas públicas de alquiler a precios asequibles que, según apunta el alcalde en el vídeo sobre estas líneas, "serán públicas para siempre".

Sobre los precios que tendrán, de la Torre explica que "si la renta es inferior a 20.000 euros al año, el precio llega a 375 euros incluyendo el aparcamiento, y si la renta es en torno a 12.000 euros, sería 275 incluido el aparcamiento".

En Málaga, los pisos de alquiler turístico han crecido más de un 74% los últimos cuatro años. En el mismo periodo, el precio de los alquileres ha subido casi un 66%. Por eso, aunque el alcalde es un defensor a ultranza del turismo, este mismo verano ha impuesto una moratoria que impide inscribir nuevas viviendas turísticas durante los próximos tres años.

Sin embargo, su medida estrella, siendo él de derechas de toda la vida, va contra el mantra antiimpuestos de su partido y de su propio jefe, el presidente de la Junta de Andalucía.

El alcalde de Málaga se plantea una tasa turística cuya recaudación destinaría a hacer nuevas viviendas de alquiler social. Una medida que, curiosamente, encuentra consenso en la ministra de Vivienda socialista: "No se me ocurre mejor destino para esas tasas que políticas públicas de vivienda", afirma Isabel Rodríguez.

Aunque el alcalde de Málaga descarga la responsabilidad de imponer esta tasa en el Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra le recuerda que la competencia es de la comunidad autónoma y del presidente Juanma Moreno y le anima a pedírselo: "Igual como estamos en precampaña, pues se atreve a lanzarse y hacerlo".

