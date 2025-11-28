Francesca Bria advierte sobre los tecnoligarcas: "Están diseñando un mundo donde la democracia es un sistema obsoleto"

laSexta Columna entrevista a Francesca Bria, una de las personas más influyentes del sector tecnológico en el mundo, que en este vídeo avisa de los tecnoligarcas y "la posibilidad de que se implemente una nueva forma de autoritarismo".

laSexta Columna viaja a Bolonia para entrevistar a Francesca Bria, alguien que ha investigado a [[LINK:INTERNO|||Article|||6929b9c49553b0e47901ebab|||los tecnoligarcas]] e intenta pararlos. La experta afirma que los representantes de Silicon Valley "están muy cerca de la Administración estadounidense, controlan la economía y tienen una ideología post-democrática".

Francesca Bría es una de las personas más influyentes en el sector tecnológico a nivel mundial. Ha sido asesora de la ONU y lo es hoy de Europa y España en el Consejo de Inteligencia Artificial.

Francesca advierte en el vídeo sobre estas líneas de que los tecnoligarcas "están diseñando un nuevo mundo donde la soberanía está privatizada, la democracia es un sistema obsoleto y la infraestructura crítica de la sociedad no se utiliza para empoderar a las personas y a los trabajadores, sino para la vigilancia, el militarismo, el control y la deportación masiva".

La experta en soberanía digital considera que "este no es el camino que Europa debe seguir y defiende que "la posibilidad de que se implemente una nueva forma de autoritarismo es real".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Tecnoligarcas: La dictadura que viene' en atresplayer.