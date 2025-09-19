Fernando Madina, cantante de Reincidentes: "Parte de la entrada que pagas para el Viña Rock acaba yendo para hacer un resort en Gaza"

laSexta Columna entrevista a Fernando Madina, cantante de Reincidentes, que en este vídeo explica que la banda ha decidido no tocar en el Viña Rock por tener detrás un fondo de inversión con vínculos con Israel.

El mundo de la cultura, igual que ocurrió con el apartheid, llama hoy al boicot a Israel. Esta misma semana, España se ha sumado a los países que no participarán en Eurovisión si lo hace Israel.

Una decisión que Fernando Madina, cantante y bajista de Reincidentes, celebra en el vídeo sobre estas líneas, si bien admite que "Eurovisión digamos que un poco me la pela".

Lo que sí reconoce el músico es que "Eurovisión, desgraciadamente, dentro del hortera que es, es un mecanismo, igual que la Vuelta a España o las competiciones deportivas, de blanqueamiento de esa matanza de los nazis sionistas al pueblo palestino".

El grupo de rock de Madina también se ha unido al boicot a Israel junto a otros artistas que han puesto sus principios por delante del dinero. Reincidentes se ha negado a participar en festivales como el 'Viña Rock' porque detrás tiene al fondo de inversión KKR.

Entre sus múltiples vínculos empresariales con Israel, KKR se beneficia de un portal inmobiliario que, según la investigación de la revista 'The Intercept', tiene "miles de casas en venta y alquiler en asentamientos ilegales en la Cisjordania palestina ocupada".

"Parte de la entrada que tú estás pagando para el Viña Rock y para ver a tus grupos favoritos, termina yendo para hacer un resort en Gaza", afirma rotundo Madina, que explica que, aunque le da mucha pena esta situación "¿qué vamos a hacer, seguir blanqueando a esta gente?".

