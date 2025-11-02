Toñi Fernández, a la jueza del caso 'Pozo Emilio': "Piense lo que estamos pasando los padres"

Un accidente se llevó la vida del hijo de Manuel y Toñi en 2013. Este trabajaba en el Pozo Emilio del Valle. 12 años después, siguen esperando que se dicte sentencia y se haga justicia por la muerte de Manuel.

En octubre de 2013, Manuel Moure y Toñi Fernández, perdieron a su hijo Manuel. Este era minero en el Pozo Emilio del Valle. Tras su fallecimiento, sus padres no han dejado de luchar para que se haga justicia. Ambos sienten que, en esa guerra, no siguen estando todos. "Las familias, pues bueno... Tres o cuatro que nos comunicamos de vez en cuando, pero el resto hace su vida y nada más", expone Manuel.

Cuentan que a todas las familias de los fallecidos se les ofreció dinero y que, por ejemplo, una de las viudas decidió aceptar esa indemnización. "Solo aceptó ella, está en su derecho", cuenta Manuel. Pero él no quiere el dinero, quiere justicia. "Conmigo, si me muero, sí se acaba, pero para eso tengo que morirme", defiende, "me deben la vida de mi hijo, porque no fue un accidente, fue una negligencia". "Fue un crimen", añade.

Toñi decide dirigirse directamente a la jueza que lleva el caso de su hijo Manuel, de madre a madre. "Que se ponga un poco la mano en el corazón y piense lo que estamos pasando los padres", expone. "Dos años y pico esperando sentencia y no hay manera de que nos la dé". Toñi expone que han comentado que la jueza está teniendo presiones. "Que las denuncie", indica, "ella sabrá por parte de quién tiene presiones".

Manuel se muestra muy contrariado por cómo ha avanzado el juicio. Como expone, este quedo visto para sentencia, pero la jueza ha estado de baja en dos ocasiones. "¿Cómo funciona esto? Que me lo expliquen", expone, molesto.

