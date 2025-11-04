Muere el obrero que resultó herido tras el derrumbe de la Torre dei Conti (Roma)

La histórica torre medieval, que estaba siendo restaurada, vio cómo una parte se venía abajo la mañana del lunes. Un obrero que participaba en los trabajos de restauración permaneció atrapado 11 horas bajo los escombros.

Tras 11 horas sepultado bajo los escombros de la Torre dei Conti (Roma), tiempo en el que permaneció consciente, un trabajador de 66 años fue rescatado por los Bomberos y trasladado, en estado muy grave, al hospital Umberto I. Sin embargo, apenas una hora después de su traslado al centro hospitalario, el trabajador ha fallecido. Se trata de Octay Stroici, un trabajador de nacionalidad rumana: llegó en parada cardiorrespiratoria y aunque recibió reanimación cardiopulmonar (RCP) en la ambulancia, durante casi una hora, no se logró restablecer la actividad cardiaca. A las 00:20h, algo más de una hora después de su ingreso en el Umberto I, falleció.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado su "más sentido pésame, en nombre propio y del Gobierno, por el trágico fallecimiento" del trabajador, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias italiana Adnkronos. "Acompañamos en el sentimiento a su familia y compañeros en estos momentos de indescriptible sufrimiento", ha expresado, dando las gracias asimismo "a los rescatistas y a todos aquellos que han trabajado incansablemente y con valentía para salvarle la vida". También el gobernador de Lacio, Francesco Rocca, se ha hecho eco del suceso y ha transmitido en su nombre y en el de la región su "más sentido pésame a la familia". "Por trabajo no se puede ni se debe morir", ha querido subrayar en sus redes sociales.

Unos 140 bomberos han participado en la operación de rescate, que finalmente ha evacuado a la víctima de debajo de los escombros en torno a las 23:00h. Un segundo hombre, también de nacionalidad rumana, ha resultado herido en el accidente y está hospitalizado en estado crítico en el hospital de San Giovanni, aunque está consciente.

Todo comenzó sobre las 11:30h de la mañana, cuando unas nueve personas realizaban trabajos de restauración en la torre, de unos 30 metros de altura, tras el que fueron rescatados tres trabajadores de los nueve involucrados en la restauración de la obra. Sobre las 12:45h del mediodía, cuando ya estaba en marcha la operación de rescate, se produjo un segundo hundimiento que atrapó a un cuarto operario, el ahora fallecido.

La Fiscalía de Roma investiga ya lo ocurrido por un posible delito de negligencia con resultado de lesiones y de causar un desastre por negligencia. Inspección de Trabajo también participa en la investigación. La zona ha sido acordonada por los Carabineros.