Esteban Urreiztieta, sobre la declaración de Bárcenas en 2013: "Puso a Rajoy contra las cuerdas"

Cuando el extesorero popular ingresó en Soto del Real decidió que iba a declarar. Esto hizo saltar todas las alarmas en el Partido Popular, ya que contó, por ejemplo, como repartía el dinero.

Seis meses después de que estallara el escándalo, Luis Bárcenas entró en prisión, y, dos semanas después, pidió declarar ante el juez. Pedro Águeda, periodista de 'eldiario.es', afirma que cuando el extesorero popular entró en prisión todo cambió.

"Ya ha empezado a hablar con medios de comunicación en off, donde ha contado la dinámica de la financiación irregular del Partido Popular, Ruz le envía a la cárcel y él, cuando decide que va a declarar se encienden todas las alarmas", indica el periodista.

Esteban Urreiztieta, jefe de investigación y subdirector de 'El Mundo', indica que Bárcenas "contó con todo lujo de detalles cómo repartía el dinero, detalló la existencia de una caja B del PP desde hace décadas y puso al presidente del Gobierno contra las cuerdas".

"En ese momento cuando se activan las alarmas, cuando se pone en marcha la maquinaria Kitchen", añade Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales en 'Cadena SER', "el propio Bárcenas lo dice, todo comienza en el PP".

El periodista expone que en el partido sabían que había información "muy comprometedora". "Sabían que la causa era muy grave, que afectaba a todo el partido como organización y a los principales dirigentes del PP y del Gobierno", concluye, "como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, ministros, exministros, y había que parar aquello como fuera".

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