Pedro Águeda, sobre las promesas del PP a Bárcenas: "Le dijeron que, incluso, se iban a cargar al ministro Ruiz Gallardón"

El PP decidió recurrir a un cebo para evitar que el extesorero pudiera hablar: un pacto con el que, entre otras cosas, le aseguraron que su mujer, Rosalía Iglesias, no iba a entrar en prisión.

El diario 'El mundo' publicó que se había producido un reparto de sobresueldos en negro entre la cúpula del Partido Popular. Esta información, como señala Esteban Urreiztieta, jefe de investigación y subdirector de 'El Mundo', "produjo una reacción virulenta por parte del gobierno". "El Ejecutivo de Mariano Rajoy activó al Ministerio del Interior y yo creo que la operación Kitchen se puede datar perfectamente en el primer trimestre del año 2013", indica.

El periodista señala que Rajoy "decidió resistir y ofreció un pacto a Luis Bárcenas por el cual su mujer, que era lo que más le preocupaba, no iba a ingresar en prisión". Urreiztieta explica que, con ese cebo, consiguieron que no aflorara el material que Bárcenas tenía en su poder y que Rajoy pudiera seguir gobernando un poco más.

Públicamente, el PP marcaba distancias con el extesorero, pero, en secreto, trataban de negociar con él. Pedro Águeda, periodista de 'eldiario.es', señala que Bárcenas ha contado que el PP envió a un emisario para que desacreditara sus propios papeles. "Que dijera que no era su letra", indica, "le prometieron, según dice él, que iban a destituir a todos los investigadores, que incluso se iban a cargar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón".

El subdirector de 'El Mundo' recuerda que después de que su medio publicara el reparto de sobresueldos en negro y que 'El País' publicara los papeles, "Bárcenas hace una declaración pública diciendo que esa no es su letra, que es una burda falsificación, que no ha habido una contabilidad b en el Partido Popular y que todo eso es falso". Urreiztieta afirma que, a partir de ese momento, las negociaciones dejaron de prosperar y, antes del verano de 2013, "Bárcenas acaba estallando por completo".

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