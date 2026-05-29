Esteban Urreiztieta: "Los SMS entre Bárcenas y Rajoy, en cualquier país, habrían provocado la dimisión del jefe del Ejecutivo"

A principios de 2013, se publicó que Luis Bárcenas tenía una cuenta en Suiza y, dos días después, que había pagado sobresueldos en negro a buena parte de la cúpula del Partido Popular.

El juicio de la Operación Kitchen está en marcha y el primer nombre que viene a la cabeza al hablar de este caso es Luis Bárcenas, extesorero popular.

Hay que remontarse a principios de 2013, cuando se publicó que Bárcenas tenía una cuenta en Suiza con 47 millones de euros. Solo 48 horas después de que se publicara esa información, el 18 de enero de 2013, el diario 'El Mundo' publicó que el mismo protagonista había pagado sobresueldos en negro a buena parte de la cúpula del Partido Popular.

Un día despues de la publicación, Mariano Rajoy anunció que iba a tener mano dura contra la corrupción. Un mensaje curioso ya que, tan solo unas horas antes, intentó tranquilizar a Bárcenas con el ya famoso mensaje "Luis, sé fuerte".

"Los SMS que publicamos en 'El mundo' entre Bárcenas y Rajoy, en cualquier otro país, hubieran provocado la dimisión inmediata del jefe del Ejecutivo", expone Esteban Urreiztieta, jefe de investigación y subdirector de 'El Mundo'.

A pesar de ello, el, por entonces presidente del Gobierno, se mantuvo en su cargo incluso cuando, menos de dos semanas después, toda España tuvo acceso a los llamados papeles de Bárcenas que incluían algún otro nombre muy familiar.

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