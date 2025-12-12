La batalla diaria de un panadero para que el aumento de precios no acabe con su negocio familiar: "Todo sube"

Marcial es un panadero que está viendo cómo la subida de precios está haciendo que tenga que dejar de preparar determinados productos. "Antiguamente hacíamos algún turrón, pero por la suma de costes ya no".

Los pasteles, las tartas y otros dulces se han convertido en un alimento cada vez más caro, algo que notamos sobre todo ahora que llega la Navidad.

Una tarta es el ejemplo perfecto de la subida que sufrimos desde hace 5 años. Sus ingredientes cuestan más por culpa de las guerras. Por ejemplo, la harina, sube más de un 45%. Por su parte, el aceite se eleva por el cambio climático casi un 55%. Mientras, la leche supera el 50% por los costes de producción y los huevos, por las enfermedades de los animales, se encarecen hasta casi el 80%.

"Esta es una tormenta perfecta que perjudica a los pequeños y medianos. Cuando hablamos de alimentación es muy importante distinguir entre pequeños y medianos productores, distribuidores y las grandes empresas. Esto que se llama oligopolio alimentario", explica Adrià Rodríguez, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).

Entre los pequeños reposteros de toda la vida está Marcial, conocido como Lito, propietario de la confitería Grela en Cerceda, A Coruña. Su vida es una batalla diaria para que el aumento de los precios no se lleve por delante su negocio familiar.

"La panadería la fundaron mis abuelos en el año 1949. Siguió mi padre y ahora yo soy la tercera generación", explica.

A la interminable lista de todo lo que necesita para trabajar, y que le sale cada vez más cara, tiene que sumarle un ingrediente que no echa en su bollería pero que también se paga: la energía.

"Teníamos un obrador en Coruña. A raíz de la crisis de Ucrania, subida de combustibles, gases... tuvimos que dejar el obrador. Las furgonetas de reparto es lo mismo, ahora el gasóleo estaba a uno cuarenta y pico, antes estaba a uno 1,15euros", destaca, señalando que "todo sube".

Ante este escenario, Lito, si quiere que su pastelería sobreviva debe dejar de elaborar determinados dulces. "Antiguamente hacíamos algún turrón, pero por la suma de costes he dejado de hacerlos", reconoce.

Además, también se ve obligado a subirle el precio a los clientes. "Desde principio de año no he subido ningún precio de ningún producto. Si no subo, tendría que cerrar. No lograría ni mantener a los empleados, ni mantener los alquileres de los locales, ni pagar facturas", explica, añadiendo que es un negocio y tiene que mirar por llegar a fin de mes y que "las cuentas den".

