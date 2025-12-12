Los expertos analizan las posibles soluciones ante la subida de precios: de supermercados públicos a un mayor control

El economista Miguel Sebastián advierte que un control de precios en el sector alimentario puede aumentar el riesgo de la aparición del "mercado negro". Sin embargo, es algo que puede funcionar en la energía.

Hace sólo dos días, en el Congreso de los Diputados, las palabras de Gabriel Rufián consiguieron acaparar todas las miradas. "A la gente no le da", llegó a asegurar, haciendo referencia a la gran subida de precios tanto en alimentación como en vivienda.

El diputado de ERC, además señaló soluciones que pasan desapercibidas para reducir el precio de unos alimentos que han subido casi un 40% en los últimos cinco años. "Que tope los precios y que haya distribuidoras públicas de alimentación", señaló.

"Necesitamos también plantear la necesidad de supermercados públicos. Esto es un elemento que ha salido recientemente por la campaña de nuevo alcalde electo de Nueva York, Mamdani, que ha propuesto instaurar supermercados públicos en la ciudad de Nueva York ", explica Adrià Rodríguez, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).

Una medida que aclara que se está haciendo, por ejemplo, en México o en Bulgaria y que se hacía también anteriormente en muchos países europeos. Una red de distribución alimentaria pública, supermercados públicos, para combatir este problema.

"El control de precios puede funcionar en la electricidad. En el tema de los alimentos tienes el riesgo del mercado negro donde, aparte de encontrarte estanterías vacías, acabas pagando porque se genera un incentivo a pagar por debajo unas cantidades mayores de las que pagarías o pagas en el mercado sin control de precios", advierte el economista Miguel Sebastián.

Por tanto, aunque reconoce que es una "tentación", recuerda que ya lo vivimos con el franquismo y es "horrible".

Desde el ala derecha del Congreso se apuesta por otra medida: reducir el IVA de ciertos alimentos, como ya se hizo hace dos años.

"Nosotros apoyamos que el Gobierno bajara el IVA de los alimentos durante la crisis. Eso afortunadamente ha funcionado. Me parece que algo que permitió que los precios no subieran más o que empezaran a bajar antes, fue la contención en los tipos de IVA", destaca Ignacio García, irector General de la patronal ASEDAS.

Sin embargo, Rufián se mantenía en desacuerdo con esta postura. "¿Sabe lo que pasa cuando baja el IVA un 4%? que los oligopolios suben el precio un 4%", decía en el Congreso.

"A veces esta bajada no le llega a los consumidores, se lo apropia el propio productor y esto lo hemos visto en muchas ocasiones", reconoce Miguel Sebastián.

Más allá de soluciones a corto plazo, el cambio climático y un entorno cambiante exigen repensar un sistema de alimentación.

¿Hay una forma de luchar contra la inflación a largo plazo? Miguel Sebastián destaca que lo que hay que hacer es cumplir la legislación y comprobar que no está habiendo un abuso de poder por parte de nadie.

"Lo que hace falta luego es que la cadena y todos los eslabones hablemos mucho entre nosotros para que cuando haya un problema sepamos por qué, cuánto va a durar y qué podemos hacer para que afecte lo menos posible al consumidor", detalla Ignacio García.

Por su parte, Adrià Rodríguez cree que "hay que pasar de un modelo industrializado, globalizado, corporativo, controlado por un grupo muy reducido de empresas que tiene efectos muy negativos a un modelo agroecológico de pequeña escala".

