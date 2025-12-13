La solución de Raúl para hacer frente a la gran subida del precio de los huevos: "Decidí montar mi gallinero"

A él y a su pareja les basta con seis gaillnas. Ponen hasta 20 huevos algunas semanas a cambio de menos de 10 euros de pienso al mes. Su solución no es válida para dos tercios de los españoles porque viven en pisos.

La subida de precios en los alimentos ha afectado, sobre todo, al huevo. "Han incrementado alrededor de un 30%", señala Adrià Rodríguez, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).

Ante los virus y el aumento de los precios, Raúl Liñán encontró su propia solución. En la parte trasera de su casa en Motril, Granada, creó su gallinero.

"Como tenía un trocillo de terreno que podía aprovechar y un trocillo de nave, decidí montar mi gallinero. Tuve que ir al veterinario, hacerle foto al gallinero que había hecho, las gallinas que iba a meter y las que tenía", explica.

Raúl cuenta que el veterinario debe dar el visto bueno y firmar para que las gallinas queden registradas. "No cuesta nada, lo único que cuesta es la firma del veterinario porque es el que tiene que ver que el gallinero esté bien", aclara.

En total, puede tener hasta 10 gallinas, pero a él y a su pareja les basta con seis. Ponen hasta 20 huevos algunas semanas a cambio de menos de 10 euros de pienso al mes.

El resto, es economía circular de verdad. "Hacen abono y yo lo aprovecho para las plantas. De ese abono salen hierbas, que luego se las echo las gallinas, eso vuelve a ser su comida. Esto es una cadena", destaca.

Sin embargo, su solución no es válida para dos tercios de los españoles porque viven en pisos. La mayoría de productos de origen animal proviene de grandes explotaciones, donde viven más amontonados.

