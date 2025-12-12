Adrià Rodríguez (IDRA) advierte que la subida del precio de los alimentos afecta a la salud: "La gente compra productos de peor calidad"

El investigador del Instituto de Investigación Urbana (IDRA) ha advertido que este incremento no solo perjudica al poder adquisitivo, destacando que las personas no pueden comprar ciertos productos más saludables.

En la centenaria fábrica de turrones de Primitivo Rovira y su familia producen mucho menos que los gigantes del sector. Apuestan por la calidad antes que la cantidad. "Las grandes industrias tienden más a abaratar costes, a usar una materia prima barata, y a mecanizar todo mucho más", explica. Este turronero de Xixona asegura que cada vez habrá más distinciones entre productos baratos y clase premium.

Lo cierto es que, cuando vamos a hacer la compra, no todos llenamos el carro de la misma manera. Muchos ciudadanos compran los alimentos más asequibles. Adrià Rodríguez, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), ha investigado cómo y por qué sube la cesta de la compra.

Una de sus conclusiones es que se ceba con los más baratos. Por ejemplo, se puede ver cómo un mismo producto de gama baja ha subido un 37% de media entre 2021 y 2024 frente a una subida menor, del 23%, de las gamas altas.

"Esto perjudica especialmente a la gente trabajadora, también a las clases medias. Perjudica no sólo en términos de poder adquisitivo, también en términos de salud, porque la gente salta de productos de mayor calidad a productos de menor calidad", advierte.

De esta forma, señala que uno de los mayores problemas de la subida del precio de los alimentos es que las personas no pueden comprar ciertos productos que son más saludables y más sostenibles, adquiriendo otros de peor calidad.

