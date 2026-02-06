¿Quién fue Guifré el Pilós, el héroe catalán en el que se 'mira' Sílvia Orriols?

También conocido como Wifredo el Velloso, está enterrado en el Monasterio de Santa María, un templo situado en el municipio gerundense de Ripoll, lugar donde, además, Sílvia Orriols es alcaldesa.

El medievo en Ripoll está mitificado. En el monasterio de Santa María, situado en dicho municipio gerundense, se encuentra enterrado Guifré el Pilós o Wifredo el Velloso, un héroe catalán muy admirado por Sílvia Orriols.

"Cuando Sílvia Orriols alude a Guifré de Pilos y a otros reyes y condes catalanes, hay una analogía, diríamos, con cuando Santiago Abascal habla del Cid Campeador o cuando Marine Le Pen en Francia habla de Juana de Arco", señala Xavier Torrens.

A Guifré el Pilós se le atribuye el honor de ser el fundador de Cataluña y el creador de la Senyera, que pintó con cuatro franjas de su propia sangre tras ser herido luchando contra los musulmanes.

La fundadora de Alianza Catalana se mira en ese héroe catalán para llevar a cabo lo que considera una reconquista a la catalana. "Aspiramos a proclamar la independencia unilateral de Cataluña y a salvar el legado de nuestros antepasados", señalaba Orriols.

Xavier Rius señala que en Ripoll, de alguna manera, comenzó la reconquista de Cataluña. Allí se encuentra el sepulcro de Guifré el Pilós. El autor de 'Alianza Catalana: els nostres ultres' indica que "ella cree que puede reconquistar Cataluña desde Ripoll".

