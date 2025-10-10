Así consiguió Patricia que su casero, un gran tenedor, le bajara el alquiler 200 euros: "Estaba por encima de lo que marca la ley"

Patricia Moral explica en este vídeo cómo ganó la batalla a su casero, un gran tenedor, y, gracias a la Ley de Vivienda, consiguió no solo que le rebajara el alquiler casi 200 euros, sino que le devolviera lo que le había cobrado de más.

Con la nueva Ley de Vivienda, la odisea de encontrar vivienda ha puesto el foco sobre una poderosa figura: el gran tenedor.

Gracias a la nueva ley, Patricia Moral consiguió vencer al gran tenedor que es propietario de su piso en Barcelona, y que había ocultado su condición. "Nos metimos en la web del catastro y vimos que toda la finca de nuestro edificio era del mismo propietario. Al ser un edificio de 18 viviendas, eso significaba que era gran tenedor", explica la inquilina en el vídeo sobre estas líneas.

Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, señala que "cada vez hay menos pequeños caseros y cada vez hay más grandes tenedores de vivienda que acumulan más y más pisos".

En el caso de Patricia, consiguió que su casero se viera obligado a bajarle el precio de su alquiler casi 200 euros. Se había mudado a un pequeño piso cerca del centro de Barcelona por el que tenía que pagar 1.033 euros por dos habitaciones. Sin embargo, tras investigar por su cuenta "vimos que el precio estaba por encima de lo que marcaba la ley".

Según la nueva Ley de Vivienda, en zonas declaradas tensionadas como Barcelona, donde vive Patricia, hay un precio máximo fijado por un índice y, como apunta Carme, "los grandes tenedores van a tener que bajar el precio del alquiler si lo tienen por encima de ese índice".

"No pueden crecer ni más que el precio del contrato anterior, en el caso de que hubiese estado alquilado antes, ni más que el indicador", comenta Javier Burón, director gerente de la Empresa Pública de Vivienda de Navarra.

En sus reclamaciones a su casero, Patricia acude al sindicato de inquilinas de Cataluña, donde empieza a ganar el pulso a su 'Goliat' inmobiliario. Unas semanas después, llega la trabajada victoria. Gracias a la nueva ley ahora pagan casi 200 euros menos de alquiler y, además, "nos devolvieron todo el dinero que nos habían cobrado de más".

La de Patricia es una historia que acaba bien, pero no olvida que hay muchísimos inquilinos como ella que no tienen tanta suerte: "Todo este proceso ha sido una yincana de burocracia, papeles, oficinas, reuniones para reclamar una cosa que ya es nuestro derecho".

