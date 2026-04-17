Alana Moceri: "El sistema judicial en EEUU es justicia para la gente poderosa, pero para las niñas, víctimas de Epstein, nada"

La investigación del 'Miami Herald' permitió que se llevara ante la justicia a Jeffrey Epstein, sacando a la luz mucha información que, de otra manera, quizá no se habría reabierto nunca.

En 2018 se publicó el proyecto 'Perversion of justice', de la periodista del 'Miami Herald' Julie K. Brown. Esta pudo hablar con numerosas víctimas del magnate Jeffrey Epstein y su investigación lo terminó llevando ante la justicia tras ser acusado de tráfico sexual y abuso de menores.

Como expone Julie, el día que se publicó la noticia en su medio decidió ponerse en contacto con una de las víctimas que no había contado a su familia lo sucedido. Esta le trasmitió que estaba "conmovida hasta las lágrimas" y que su familia estaba orgullosa de ella.

Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales en IE University, señala que la investigación de Brown "fue clave, porque vemos que el sistema judicial en EEUU es justicia para la gente poderosa, pero para las niñas, víctimas en este caso, nada".

María Ramírez destaca que todo lo que se conoce es gracias al 'Miami Herald'. "Si no, tal vez ese caso no se habría reabierto nunca y habrían quedado rumores", expone, "no conoceríamos la dimensión y la gravedad del abuso".

Por primera vez, como señala Aminda Marqués, se dio voz a las víctimas. "Después de diez años, Epstein y su red de abogados, y los poderosos, ya pensaban que no iba a haber consecuencias", concluye

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