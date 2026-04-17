María Ramírez, sobre los documentos de Epstein desclasificados: "No son transparentes"

Hace unos meses, el Departamento de Justicia de EEUU desclasificaba seis millones de documentos sobre el caso Epstein. Pero, a pesar de ellos, muchos estaban censurados, lo que ha provocado que se generen dudas sobre la desclasificación.

El escándalo de Epstein sigue siendo un auténtico terremoto en Estados Unidos y más allá de sus fronteras, a pesar de haberse visto opacado por el inicio de la guerra entre EEUU e Israel con Irán. El magnate creó una red de captación de menores vulnerables que fueron prostituidos. El caso ha salpicado a políticos, millonarios e incluso a miembros de la realeza.

Durante la campaña electoral, Donald Trump afirmaba que iba a desclasificar los papeles del caso, pero, una vez jurado el cargo, hasta que no fue presionado por las víctimas de Epstein y la oposición, no accedió a firmar la desclasificación de más de seis millones de documentos que, además, estaban llenos de tachones.

María Ramírez, subdirectora de 'elDiario.es', señala que los documentos que han sido publicados "no son transparentes". "Hay mucha información que está borrada por motivos de protección de datos, por motivos que ha decidido el Departamento de Justicia", añade.

La periodista indica que los documentos más sensibles para Trump, "al principio parecía que no estaban". Cuando, finalmente, el Departamento de Justicia publicó más documentos expusieron que "algunos estaban duplicados o que eran errores". "A pesar del volumen gigantesco de documentos publicados, todavía hay algunos que no son públicos", afirma la subdirectora de 'elDiario.es'.

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