Así se gestó el proyecto 'Perversion of justice' del 'Miami Herald' que llevó a Epstein ante la justicia

El título del proyecto hace referencia a que, como constató la periodista que investigó el caso, el propio sistema de justicia penal de EEUU se intentó aprovechar de las víctimas a medida que avanzaba el caso.

En 2018, Julie K. Brown, periodista del 'Miami Herald', comenzó una investigación en torno a Jeffrey Epstein que lo cambió todo. Con su trabajo, pudo encontrar a numerosas víctimas del magnate, muy jóvenes.

Pero la periodista se dio cuenta de que había mucho miedo a hablar. Se dio cuenta de que muchas víctimas no le habían contado a nadie que Epstein había abusado sexualmente de ellas cuando eran adolescentes. Así que decidió intentarlo con otro enfoque: enviando cartas a todas las víctimas que pudo localizar.

Una de esas víctimas respondió a su misiva y, entonces, descubrió que había muchas más. "Pude localizar a unas 80 víctimas cuando hice mi serie y, luego, después de que la serie se hiciera pública, cientos de otras víctimas se presentaron cuando la historia salió a la luz", expone.

El caso, como cuenta Aminda Marqués, captó la atención del país cuando Brown y el 'Miami Herald' publicaron el proyecto 'Perversion of justice', ya que la periodista puso el foco en la perversión de la justicia.

La periodista lo detectó desde la primera entrevista con una víctima. "El sistema de justicia penal, los fiscales y, hasta cierto punto, incluso sus propios abogados y miembros de su propia familia se habían aprovechado de ellas a medida que avanzaba el caso Epstein", relata, "hubo esfuerzos para que todos se aprovecharan de estas víctimas y las trataran, francamente, como si fueran prostitutas en lugar de las víctimas que eran".

Diez años después del primer juicio, consiguieron que Epstein volviera a ser detenido. Como señala el corresponsal Sandro Pozzi, "estamos hablando de un delito federal que cubre tráfico de mujeres y múltiples acusaciones por tráfico sexual y abuso de menores".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Caso Epstein: un monstruo viene a verte, Donald' en atresplayer.