Aminda Marqués, del 'Miami Herald', denuncia que recibieron presiones para no investigar a Jeffrey Epstein

A través de una ardua investigación, este medio estadounidense consiguió que Epstein volviera al banquillo para que rindiera cuentas por su red de abuso de menores y tráfico de mujeres.

Cuando la policía entró en la lujosa mansión de Jeffrey Epstein en Palm Beach, Florida, encontró las paredes plagadas de desnudos. La casa, además, estaba a solo un kilómetro de Mar-a-Lago, la residencia favorita de Donald Trump.

Ambos, como destaca María Ramírez, tenían "una relación fluida". La subdirectora de 'elDiario.es' cuenta que, incluso, el presidente de EEUU bromeaba sobre él en algunas entrevistas. Así, este afirmaba que era un tipo estupendo o que le gustaban las mujeres guapas tanto como a él.

Ahora ya se sabe que, en su mansión de Palm Beach, así como en otras viviendas de lujo que poseía en todo el mundo, Epstein abusó y explotó a centenares de mujeres durante casi dos décadas, muchas de ellas eran menores.

Los abusos del magnate no se hicieron públicos hasta que Aminda Marqués, directora del 'Miami Herald' entre 2010 y 2020, decidió confiar en una de sus periodistas. Y consiguieron sentarlo ante la justicia.

Marqués señala que fueron presionadas para no publicar la información mientras estaban haciendo reportajes. "Si nosotros teníamos reportaje y teníamos los datos y todo lo teníamos sólido, no había manera de que no lo íbamos a hacer", afirma, "pero sí hubo intento a través de abogados, emails, cartas, llamadas, etcétera".

La periodista del 'Miami Herald', Julie K. Brown, estuvo un año buscando víctimas del magnate. Consiguió cerca de 80. "Una de las razones por las que decidí investigar el caso fue porque, en aquella época, Trump se presentaba a las elecciones de 2016", cuenta.

El entonces candidato, como destaca, estaba siendo denunciado por una de las víctimas. "Pensé que quizá sería un buen momento para ver quién era esta víctima y cómo el posible presidente de EEUU estaba relacionado con este hombre que había cometido tantos delitos contra menores", concluye.

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