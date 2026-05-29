Miguel Ángel Campos afirma que "María Dolores de Cospedal estaba metida hasta el tuétano" en el caso Kitchen

El comisario Villarejo se reunió con la exsecretaria General del Partido Popular en varias ocasiones. Ambos se conocían mucho antes del inicio de la Operación Kitchen ya que sus primeros contactos se produjeron en relación al caso Gürtel.

Uno de los investigados por la operación Kitchen es el comisario José Villarejo. Este conoció a la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, cuando necesitaban esconder un caso que ya amenazaba al Partido Popular.

Pedro Águeda, periodista 'eldiario.es', expone que el caso de la caja B del PP, "tiene una precuela". "El caso matriz es el caso Gürtel, donde ya hay indicios de que Villarejo actuaba al servicio del Partido Popular en lugar de al servicio de la justicia", explica. "En ese marco se producen esos primeros contactos de Villarejo con Cospedal", añade.

Cospedal siempre ha defendido que fue Villarejo quien la buscó, que fue su marido, Ignacio López del Hierro, quien los presentó ya que él quería conocerla. La reunión que mantuvieron, como cuenta el periodista, "acaba con Ignacio López del Hierro diciéndole a Villarejo si está dispuesto a hacerles trabajos, encargos puntuales, mientras María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, asiente y Villarejo se muestra de acuerdo".

Alfonso Pérez Medina, responsable de tribunales de laSexta, afirma que la popular ha cambiado sus declaraciones en función de las grabaciones que se iban publicando. "Al principio apenas reconocía dos o tres encuentros con José Manuel Villarejo, pero cuando tenía delante la evidencia de esas grabaciones, porque el comisario lo grababa absolutamente todo, y se iban publicando en los medios de comunicación, tenía que adaptar su discurso", expone.

Aunque Cospedal resta importancia a sus reuniones con Villarejo, esos contactos habrían sido el germen del caso Kitchen. En uno de los audios de Villarejo se puede escuchar a la exsecretaria general del partido preguntarle por una libreta que hay que parar ya que, supuestamente, tendría anotados los sobresueldos de Bárcenas.

"María Dolores de Cospedal estaba metida hasta el tuétano en esta causa", afirma Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales en 'Cadena SER', "lo dicen los audios de Villarejo". El periodista indica que, además de "lo de la libretita", en otra grabación, que no fue admitida a trámite, "ella dice directamente que le han limpiado la documentación a Bárcenas".

Águeda indica que otras grabaciones "inciden en el conocimiento, cuando no la dirección, que tenía María Dolores de Cospedal de toda esa operación ilegal". Por ejemplo, en otra grabación Villarejo le dicen "no sé si sabrás que Rajoy va a aparecer en el informe sobre los papeles de Bárcenas". En otros audios, como señala el periodista de 'eldiario.es', Cospedal reconoce que ella tiene los informes del caso un día antes que el juez de instrucción.

"Hay una sistemática labor de contacto con un policía como José Manuel Villarejo para que le explicara qué es lo que estaba sucediendo y qué manera sería de poner trabas a la investigación", indica Campos, "es un cúmulo tan grande de indicios contra ella que es sonrojante que la justicia española no haya sentado en el banquillo a María dolores de Cospedal, a su exmarido e incluso a Mariano Rajoy, porque a Mariano Rajoy hay también numerosos indicios que apuntan contra él".

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