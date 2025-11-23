Hasta un 47% menos en la tasa de basuras: la iniciativa de Getafe que bonifica a los ciudadanos que reciclan

laSexta Columna descubre en este vídeo el sistema de recompensas del Ayuntamiento de Getafe para los vecinos que reciclen que ya ha conseguido descender un 10% la cantidad de basura no reciclaje de la ciudad.

laSexta Columna viaja hasta Getafe, en Madrid, donde para reciclar mejor han decidido tirar de tarjeta. No de la de crédito, sino de una que sirve para usar los contenedores de distintos colores y optar así a una bonificación en la tasa de basuras.

Cristina Rodrigo, técnica de Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Getafe, explica en el vídeo cómo funciona este sistema donde basta con pasar la tarjeta por el lector de cada contenedor para registrar su uso y, de este modo, optar a la bonificación.

La idea es que con esta nueva forma de tirar la basura los getafenses reciclen más y mejor con premio para su bolsillo. La bonificación del 47% sobre la cota variable se obtiene si se usan los contenedores de fracciones reciclables, es decir, envases, papel y orgánica, al menos el 80% de las semanas una vez a la semana.

Cristina asegura que desde que la medida se puso en marcha hace 4 meses la cantidad de basura de Getafe no reciclable que llega al vertedero ha bajado un 10%.

Sin embargo, las cámaras del programa comprueban in situ que la mayoría de los ciudadanos que van a tirar la basura durante la grabación olvidan usar su tarjeta.

Además, surge una pregunta: ¿qué pasa si no generas apenas basura? ¿Pagas lo mismo? "Dudo que haya nadie en este mundo que actualmente no genere ningún residuo", responde Cristina.

