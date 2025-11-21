Recogida de basura puerta por puerta y 'tarifazo' a quien no recicle: así ha conseguido Manlleu reciclar el 80% de sus residuos

laSexta Columna viaja hasta Manlleu, en Barcelona. Allí su concejala de Medio Ambiente, Montse Riu, explica su innovador sistema de recogida de basuras y las tasas que premian al que recicla y penalizan al que no.

Por las calles de Manlleu, en Barcelona, solo quedan contenedores de vidrio. "Genera un ambiente más limpio y más agradable para pasear sin encontrar contenedores en medio", afirma su concejala de Medio Ambiente, Montse Riu.

El secreto de esta localidad se desvela cuando oscurece y el equipo de recogida de basuras municipal se prepara para una noche larga.

Cada uno de los pequeños cubos que recogen lleva un chip asociado a una vivienda que les dice si un vecino no ha separado bien los residuos. En ese caso, no le retiran la bolsa.

La concejala destaca en el vídeo sobre estas líneas la colaboración de los vecinos, salvo "puntos críticos contabilizados", después de las reticencias iniciales.

Con este sistema de recogida de basura puerta a puerta, Manlleu ya recicla el 80% de sus residuos. Allí ahora no ha subido la tasa de basuras porque ellos incluyeron todo el coste en el recibo hace ya tres años.

En este municipio la tasa de basuras tiene dos partes, una fija de 216 euros anuales y una variable en función de si se separa bien la basura. En este sentido, Montse apunta que "en caso de no reciclar, estaríamos hablando de más de 360 euros" de tasa.

En Manlleu incluso han aprobado subir más la tasa variable a los que sigan reciclando mal pasados dos años. El ayuntamiento no se da por vencido y continúa formando a la población para seguir mejorando. "Tenemos un planeta con un problema climático enorme y por tanto tenemos que gestionar de la manera más eficiente los residuos", sentencia la concejala.

