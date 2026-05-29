El tenso enfrentamiento entre el jefe de cocina de el 'Valmar' y Alberto Chicote en pleno caos

La tensión estalla en el Hotel Restaurante 'Valmar' después de que Alberto Chicote paralice el servicio y se encare con José Luis, jefe de cocina y recepcionista, que defiende las difíciles condiciones en las que trabaja el equipo.

"Es un negocio que han cerrado ya siete empresarios, porque no da lo que tiene que dar", confiesa José Luis, jefe de cocina y también recepcionista de el 'Valmar', ante las cámaras de laSexta después de que Alberto Chicote decidiera paralizar el servicio del restaurante.

Tras irrumpir por sorpresa en el establecimiento, Chicote reúne a todo el equipo para explicarles el motivo de su intervención. El chef les aclara que no están en 'Cocinas al límite' y les revela además que ha contado con la ayuda de un "topo" que le ha ido proporcionando información sobre el funcionamiento interno del negocio.

"Aquí te quería ver yo, en un hotel de 30 habitaciones, sirviendo en barra, atendiendo el restaurante y haciendo la comida", le reprocha José Luis, jefe de cocina, a Chicote, defendiendo las dificultades de sacar adelante el negocio. Mientras, el propietario reconoce ante el chef que el carácter del jefe de cocina es algo "con lo que tienen que lidiar día tras día".

"Ha caído un rayo encima cuando has aparecido", insiste José Luis mientras la conversación va subiendo de tono. "No le he faltado el respeto, viene de saberlo todo", añade el trabajador, molesto por la actitud del chef. Pero la paciencia de Chicote termina agotándose: "Puedes hacer lo que te salga de los cojones, pero lo que tienes que hacer es limpiarlo", le responde tajante el chef.

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