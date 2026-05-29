Ainhoa Martínez advierte al PSOE sobre el riesgo de alimentar teorías de la conspiración: "Luego es muy difícil volver"

La periodista cree que el Gobierno recurre otra vez al discurso del "lawfare" para evitar dar explicaciones sobre los casos que afectan al PSOE. La periodista advierte además del riesgo de "deslegitimar el sistema" desde el poder.

La periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez ha analizado la estrategia del Gobierno rente a los últimos casos judiciales y de corrupción que afectan al entorno del PSOE. En su intervención, sostuvo que el Ejecutivo ha recuperado el discurso del "lawfare" como mecanismo de defensa política ante el creciente desgaste que atraviesa el partido.

"Que el Gobierno vuelva ahora a hablar de lawfare, después de haber renegado de ese término durante meses, demuestra perfectamente el momento de desconcierto y noqueo que vive el PSOE tras los últimos golpes políticos y judiciales", ha afirmado. A su juicio, el Ejecutivo ya se encontraba "contra las cuerdas" antes incluso de las últimas revelaciones relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero y las investigaciones abiertas.

Martínez ha criticado especialmente que desde Moncloa se esté centrando el debate en una supuesta conspiración política y judicial, en lugar de ofrecer explicaciones claras sobre los hechos que están siendo investigados. "Lo que no estamos escuchando es a nadie explicar qué está ocurriendo realmente ni responder a las preguntas de fondo", ha señalado.

La periodista ha insistido en que el foco debería ponerse en si existen motivos reales detrás de las investigaciones abiertas y en las posibles irregularidades que afectan a la dirección del Partido Socialista. "La cuestión es si hay razones para que estas investigaciones existan y si se han producido irregularidades dentro del PSOE, por ejemplo en todo lo relacionado con Leire Díez. Eso es precisamente lo que no quieren explicar", sostuvo.

Para Ainhoa Martínez, el problema va más allá de la estrategia de comunicación del Gobierno y entra en un terreno especialmente delicado para el sistema democrático. "Como no pueden o no saben cómo responder a esas cuestiones, recurren a la teoría de la conspiración", ha afirmado.

La periodista ha advertido además del riesgo institucional que, en su opinión, supone alimentar ese tipo de discursos desde el propio poder. "Es un atajo muy peligroso porque se está cuestionando y deslegitimando el sistema desde el propio Gobierno. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque luego es muy difícil volver", ha concluido.

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