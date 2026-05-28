El cocinero del 'Valmar' explota contra Chicote: "¿Tú te llamas cocinero cuando le faltas el respeto a los cocineros?"

José Luis, jefe de cocina del 'Valmar', estalla contra Alberto Chicote tras interrumpir el servicio y mandar a los clientes que se fueran por el bien de "su salud".

Ante la falta de organización en el primer servicio y los enfrentamientos constantes entre el dueño y los trabajadores del 'Valmar', Alberto Chicote decide irrumpir en el 'Valmar' y paralizar por completo el servicio.

"Estoy alucinado, en España es dios", comenta atónito David, el cocinero, al ver la entrada inesperada del chef en la cocina. "Se acabó el cocinar, si es que a esto le llamáis cocinar", exclama Chicote, provocando la reacción inmediata del jefe de cocina: "¡Dinos tú qué es cocinar, que igual no lo entendemos bien!". "Si te digo lo que es cocinar, igual te da un síncope y te caes muerto, porque lo que estáis haciendo aquí es muy peligroso de cojones", responde el chef, mientras le enseña una muestra de grasa y suciedad recogida durante su infiltración previa en la cocina.

"El desastre eres tú", se encara el jefe de cocina, cada vez más tenso con Chicote por las críticas al estado de los fogones. "¿Tú te llamas cocinero cuando les faltas el respeto a los cocineros?", insiste.

"Les estás dando un producto que he olido antes que tú, que olía a mierda, y lo has metido en la freidora a piñón", replica Chicote sin filtros. "Yo no falto el respeto a nadie cuando les digo que les están envenenando", zanja finalmente el chef.

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