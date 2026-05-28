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"Festival de mugre"

Alberto Chicote encuentra larvas y cucarachas en la cocina del 'Valmar': "Esta comida aquí es un canto a Satán"

"¿De verdad que esto es una cocina activa?, ¿de verdad que esto no lleva 10 años cerrado?, tengo la sensación de que esto es un trabajo más de arqueología, es como la tumba de Tutankamón", afirma indignado Alberto Chicote.

Alberto Chicote encuentra larvas y cucarachas en la cocina del 'Valmar': "Esta comida aqui es un canto a Satán"

Alberto Chicote se infiltra por la noche en la cocina del Hotel Restaurante Valmar, en Villar de Olalla (Cuenca), para comprobar el estado real del establecimiento cuando el personal no está presente. "La primera en la frente: todo lo que ilumina la luz ultravioleta es suciedad", comenta el chef, sorprendido por los elevados niveles de contaminación que detecta en el local.

Verduras en mal estado e incluso piezas con moho, Chicote no da crédito al ver el estado de algunos alimentos. "¡La hostia puta!", exclama al descubrirlo. "Ollas con judías con moho y vida propia, en cualquier momento nos saltan a la cara como si fuera un T-Rex defendiendo su hábitat", añade el chef.

La situación se agrava aún más con la presencia de larvas y cucarachas en distintos puntos de la cocina. "¿De verdad esto es una cocina activa? ¿De verdad esto no lleva diez años cerrado? Tengo la sensación de que esto es más un trabajo de arqueología, como la tumba de Tutankamón", afirma indignado Chicote, que define el lugar como "un festival de mugre". "Sale más a cuenta pegarle fuego a esto que limpiarlo", sentencia finalmente el chef.

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