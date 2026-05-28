La impactante frase del cocinero del 'Valmar' al dueño: "Si quieres montar una escena, que sea porno y nos las medimos"

"Te digo lo mismo que le dije a Jose Luis el otro día, si quieres montar una escena, que sea porno. Así nos las medimos y sacamos los dos a ver qué es lo que pasa", afirma David, cocinero del Valmar, a Vicente, el dueño.

Tras infiltrarse de incógnito en la cocina del 'Valmar' y descubrir el "festival de mugre" que se esconde en el local, Alberto Chicote observa desde una furgoneta y en secreto cómo se desarrolla el servicio en un día aparentemente normal.

Vicente, el propietario, reconoce sin rodeos la situación del negocio "es una ruina" y asegura que su equipo es "una pandilla". "No tienen nombre, no sé cómo definirlos", añade con frustración.

Durante el servicio, los problemas no tardan en aparecer. "Vosotros no os ocupáis nada más que de dar por saco", estalla José Luis, jefe de cocina, al ver los primeros retrasos en la salida de pedidos, como la falta de pan a escasos minutos de comenzar el servicio. "A mí me dan voces y yo tengo una voz muy fina también", explica el jefe de cocina a las cámaras de laSexta, tras el tenso enfrentamiento con el dueño del local.

Aunque Laura, la camarera, consigue llevar pan a última hora, el ambiente en cocina se vuelve cada vez más tenso entre trabajadores y dirección. "Te digo lo mismo que le dije a José Luis el otro día: si quieres montar una escena, que sea porno. Así nos las medimos y vemos qué pasa", lanza David, el cocinero, al propietario, en medio de una discusión que refleja el caos del servicio.

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