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Servicio secreto: Valmar

El espectacular cambio del 'Valmar' en Servicio Secreto: "Si hacemos esto nosotros tardamos más que El Escorial"

El equipo de Alberto Chicote transforma por completo la imagen de el 'Valmar' y deja sin palabras a Vicente, su propietario, que asegura que el restaurante ha dado "un cambio de 180 grados a lo bestia".

El espectacular cambio del 'Valmar' en Servicio Secreto: "Si hacemos esto nosotros tardamos más que El Escorial"

Después de semanas de trabajo, el equipo de Alberto Chicote presenta la espectacular transformación de el 'Valmar'. El antes y el después del hotel restaurante deja completamente sorprendido a Vicente, su dueño, al descubrir la nueva imagen del establecimiento.

El local estrena un nuevo logo inspirado en los molinos manchegos y una entrada renovada que, según reconoce el propio propietario, "ahora sí parece un hotel-restaurante".

La recepción se convierte en la nueva carta de presentación del negocio, mientras que el salón luce totalmente renovado, con una decoración más cálida y acogedora, tonos neutros, madera y mesas cuidadas al detalle que refuerzan la esencia manchega del establecimiento.

La cocina también ha sido completamente equipada y reorganizada para facilitar el trabajo del equipo y mejorar el servicio. "Si nosotros tenemos que hacer esto tardamos más que El Escorial", bromea Vicente entre risas al descubrir el resultado final. "Es un cambio de 180 grados a lo bestia", reconoce impresionado.

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