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Servicio secreto: Valmar

La emotiva sorpresa de Chicote al dueño del 'Valmar' con un mensaje de Jorge Lorenzo: "Siempre se sale"

Alberto Chicote intenta devolverle la motivación a Vicente, propietario de el 'Valmar', llevándole a reconectar con una de sus grandes pasiones: las motos. Una jornada muy especial que acaba con un emotivo mensaje de apoyo de Jorge Lorenzo.

La emotiva sorpresa de Chicote al dueño del 'Valmar' con un mensaje de Jorge Lorenzo: "Siempre se sale"

Para intentar devolverle la ilusión y las ganas de luchar por el restaurante, Alberto Chicote lleva a Vicente, dueño de el Valmar, a pasar una mañana en un circuito de motos, una de las grandes pasiones del propietario antes de que los problemas del negocio terminaran por desbordarle.

Allí, entre motores y curvas, el chef le tiene preparada una sorpresa todavía mayor con un mensaje de ánimo del expiloto y campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo.

"Sé que ahora estás pasando un momento complicado. Solo quería mandarte un abrazo y muchos ánimos. Momentos difíciles tenemos todos y nadie se salva. Yo también he pasado por muchos así, pero dejando pasar el tiempo, luchando fuerte y apretando los dientes, siempre se sale", le transmite Lorenzo.

Las palabras emocionan profundamente a Vicente, que reconoce sentirse identificado con la trayectoria de Lorenzo. "Es un campeón que lo ha peleado muchísimo. Él también lo ha pasado mal en las motos; unas veces ha ganado y otras ha perdido. Tenerle ahí dándome ánimos me motiva", confiesa emocionado.

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