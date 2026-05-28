La emotiva sorpresa de Chicote al dueño del 'Valmar' con un mensaje de Jorge Lorenzo: "Siempre se sale"

Alberto Chicote intenta devolverle la motivación a Vicente, propietario de el 'Valmar', llevándole a reconectar con una de sus grandes pasiones: las motos. Una jornada muy especial que acaba con un emotivo mensaje de apoyo de Jorge Lorenzo.

Para intentar devolverle la ilusión y las ganas de luchar por el restaurante, Alberto Chicote lleva a Vicente, dueño de el Valmar, a pasar una mañana en un circuito de motos, una de las grandes pasiones del propietario antes de que los problemas del negocio terminaran por desbordarle.

Allí, entre motores y curvas, el chef le tiene preparada una sorpresa todavía mayor con un mensaje de ánimo del expiloto y campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo.

"Sé que ahora estás pasando un momento complicado. Solo quería mandarte un abrazo y muchos ánimos. Momentos difíciles tenemos todos y nadie se salva. Yo también he pasado por muchos así, pero dejando pasar el tiempo, luchando fuerte y apretando los dientes, siempre se sale", le transmite Lorenzo.

Las palabras emocionan profundamente a Vicente, que reconoce sentirse identificado con la trayectoria de Lorenzo. "Es un campeón que lo ha peleado muchísimo. Él también lo ha pasado mal en las motos; unas veces ha ganado y otras ha perdido. Tenerle ahí dándome ánimos me motiva", confiesa emocionado.

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