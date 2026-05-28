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Servicio secreto: Valmar

Chicote revoluciona el menú del 'Valmar' con platos manchegos: "Lo que veo me despierta pasión y ganas de trabajar"

Tras descubrir la nueva imagen del restaurante, el equipo del 'Valmar' conoce el renovado menú diseñado por Alberto Chicote, una propuesta con identidad manchega que emociona incluso al jefe de cocina.

Chicote revoluciona el menú de el 'Valmar' con platos manchegos: "Lo que veo me despierta pasión y ganas de trabajar"

Después de presentar la espectacular transformación del Valmar, Alberto Chicote muestra al equipo del restaurante el nuevo menú que ha diseñado para relanzar el negocio. "Una cocina con mucha identidad y toque manchego", explica el chef mientras enseña las nuevas elaboraciones.

Entre los nuevos platos destacan propuestas como el carpaccio de calabaza con perdiz escabechada, ajoarriero, ensalada de tomate confitado, gazpacho manchego, codorniz estofada, albóndigas de corzo o morteruelocon tostas de pan.

"Me gusta ser moderno", bromea José Luis al ver algunos de los aderezos y presentaciones de los platos, reconociendo que "lo que ve le despierta pasión y ganas de trabajar".

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