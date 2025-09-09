Wyoming: "Puedes decir que son fachas y corruptos, porque lo son, lo saben y no tienen ningún problema, pero no pueden consentir que te rías"

"Nos hicistéis darnos cuenta que lo que vendían en el resto de la prensa y la televisión era un teatrillo", dice Gonzo elogiando el papel que el mítico programa Caiga Quien Caiga ejerció en la sociedad española. Pero su final fue algo abrupto.

Gonzo lleva admirando a El Gran Wyoming desde hace tiempo. Mucho antes de conocerle, veía en la televisión a su ídolo presentando Caiga Quien Caiga, uno de sus programas más recordados en el que, curiosamente, él mismo trabajaría años después, pero con otro presentador al frente. Así lo recuerda el propio Gonzo, el programa que ahora capitanea, frente al hombre al que idolatra.

"Nos hicistéis darnos cuenta que lo que vendían en el resto de la prensa y la televisión era un teatrillo. Que cuando les poníais ante la naturalidad y las preguntas no molaban, se escaqueaban. O Aznar miraba con mala leche", recuerda.

"Hay una cosa que no consienten y que no saben manejar y es que te rías de ellos", responde Wyoming. "Tú puedes decir 'este es un facha', 'este es un corrupto', porque lo son y lo saben y no tienen ningún problema. Pero lo que no pueden consentir es que te rías. Si les quitas la solemnidad se caen".

De hecho, la única información que le ha llegado a lo largo de los años acerca del motivo de la cancelación de Caiga Quien Caiga "es que Aznar descolgó el teléfono": "Dijo que nos estábamos riendo de su mujer y fuera. Riendo, no que la habíamos difamado. Puedes difamar, puedes decir la verdad, pero no te puedes reír".

