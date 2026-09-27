Rufián, sobre por qué no se ha solucionado el problema de la vivienda en ocho años de Gobierno: "Cuando el PSOE puede escoger elige la peor opción"

Gabriel Rufián escucha a un grupo de ciudadanos debatir sobre vivienda en el experimento de Salvados mientras analiza por qué la izquierda no ha logrado resolver una de sus principales preocupaciones.

¿Hasta qué punto las propuestas de Gabriel Rufián tienen aceptación entre los ciudadanos? ¿Y qué opinan realmente los votantes progresistas de algunas de las cuestiones que defiende? Para comprobarlo, Salvados pone en marcha un experimento televisivo y sociológico en el que el portavoz de ERC escucha, sin que ellos le vean, a un grupo de ciudadanos debatir sobre algunos de los principales retos de la izquierda.

Gonzo cita a Rufián en una sala separada por un falso espejo, como los utilizados en las ruedas de reconocimiento. Al otro lado del cristal, un grupo de ciudadanos de distintas edades y sensibilidades dentro del espectro progresista analiza propuestas y declaraciones políticas. Mientras ellos debaten, Rufián escucha sus argumentos y responde a sus planteamientos en tiempo real.

La vivienda aparece rápidamente como una de las principales preocupaciones. Al ser preguntados por los tres temas que deberían ser prioritarios en un programa electoral, los participantes sitúan entre ellos esta problemática, junto a cuestiones como la sanidad, el empleo, el transporte o el medioambiente.

El programa les muestra entonces una declaración de Rufián sobre la necesidad de gravar fiscalmente a quienes compran viviendas para especular y defiende la idea de que haya "una familia, una casa". La propuesta encuentra un amplio respaldo entre los participantes, aunque también surgen matices y diferentes puntos de vista.

Algunos defienden que quienes acumulan varias viviendas deberían pagar más impuestos y que no se debería permitir la especulación con un bien considerado básico. Otros ponen el acento en que no es lo mismo tener varias viviendas destinadas a obtener rentas que disponer de una segunda casa heredada o alquilar un inmueble a un precio considerado razonable.

También aparece el debate sobre dónde situar el límite. Los participantes plantean que la regulación debería distinguir entre pequeños propietarios y quienes acumulan un número elevado de viviendas, y algunos defienden medidas como limitar los alquileres o aumentar la presión fiscal sobre las viviendas que permanecen vacías.

"Para mí la clave es que la vivienda se utilice para vivir, no para sacar dinero", apunta uno de los participantes. Otro introduce otro matiz al advertir de que, si se aumentan los impuestos a los propietarios pero se permite que los alquileres sigan subiendo, "esos impuestos los paga el inquilino".

Gonzo lleva el debate al otro lado del falso espejo y pregunta directamente a Rufián por qué, después de años de gobiernos progresistas, no se ha solucionado el problema.

"Es que es el tema. Cuando dicen: 'Tres temas', para mí son vivienda, vivienda y vivienda", responde el portavoz de ERC. Rufián sostiene que las medidas adoptadas por el Gobierno no serán suficientes si no se consigue resolver la crisis habitacional: "Nada de lo que ha hecho este Gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no solucionas el tema de la vivienda".

"La vivienda va a arrasar. De hecho, ya está arrasando a la izquierda", sentencia.

Rufián defiende que su formación ha planteado, junto a otros grupos parlamentarios, medidas para gravar la acumulación de viviendas a partir de la tercera. También reclama impuestos para quienes mantienen pisos vacíos y defiende limitar los precios de los alquileres.

Gonzo le pregunta directamente por qué esas medidas no se han aplicado después de "ocho años y medio, nueve años de gobierno progresista".

La respuesta de Rufián apunta directamente al Partido Socialista: "El PSOE es un partido que cada vez que puede escoger escoge la peor opción y, en este caso, cada vez que ha podido escoger entre un inquilino precario que no puede pagar ya no solamente un piso, sino una habitación; y un gran propietario, ha escogido al gran propietario".

El portavoz de ERC rechaza además que el problema de la vivienda se pueda explicar únicamente por los pequeños propietarios. "El porcentaje del pequeño propietario pobre que pone un piso para poder subsistir es ínfimo", sostiene, antes de señalar la acumulación de viviendas como uno de los principales problemas.

Durante el debate también se plantea precisamente cómo afectarían las medidas fiscales a quienes tienen una segunda vivienda por herencia o como forma de ahorro para la jubilación. "Pero novamos a por ellos", aclara. Después defiende que la legislación debe establecer diferencias según el número de viviendas y el uso que se haga de ellas.

"A partir de la tercera vivienda, yo creo que ya se puede hablar de una acumulación o de una especulación", sostiene Rufián, que apuesta además por poner límites a los precios del alquiler: "No puede ser el salvajismo o la ley del más fuerte y de la selva de que aquí cada mes se suba el alquiler por la cara".

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