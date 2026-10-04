La nostalgia de Teresa Rodríguez cuando vio la acampada de Sol tras el desahucio de Maricarmen: "Ahora hay más motivos que en el 15M"

Las acampadas por la vivienda han devuelto a las plazas una imagen que recuerda al 15M. Salvados recurre a Teresa Rodríguez, una de las protagonistas de aquel movimiento, para buscar semejanzas y diferencias entre ambos movimientos sociales.

Las imágenes de la Puerta del Sol llevan inevitablemente a Gonzo a preguntarle a Teresa Rodríguez en Salvados por el recuerdo del 15M. Ella vivió aquel movimiento desde dentro y ahora contempla desde Cádiz una nueva movilización centrada en la vivienda.

"Me encantó, porque este movimiento puede ser mucho más eficaz que el 15M", responde.

Rodríguez reconoce que el 15M fue "muy bonito", pero considera que tenía demasiados frentes abiertos. Ellos pasaban las horas debatiendo sobre cuál era la tabla reivindicativa de aquella acampada de 2011. "Hablaba de temas tan dispares como el modelo de representación, el modelo de Estado, el modelo de democracia, los desahucios o los servicios públicos".

"Eran demasiados temas para abarcarlos y poder conseguir cosas concretas", admite.

"Este movimiento tiene la parte buena del 15M de que no está dirigido por ninguna organización sindical o política que pueda verse mezclada con intereses burocráticos, disputas internas o presiones de fuera; y por otra parte tienen clarísimo qué es lo que están pidiendo y la firmeza y determinación absoluta de no levantarse de allí hasta que no lo consigan. Nosotros no teníamos esa claridad de ideas en el 15M", admite.

Así, considera que el actual movimiento tiene una reivindicación mucho más concreta. Lo define como un "15M de la vivienda". Rodríguez cree que las movilizaciones actuales han aprendido también de la evolución del propio 15M, que después se transformó en asambleas de barrio con reivindicaciones más concretas.

La vivienda, además, presenta ahora un problema diferente. En 2011, recuerda, los desahucios estaban muy vinculados a las hipotecas. Actualmente también afectan a los alquileres y "la burbuja del alquiler se ha ido fraguando desde 2011 hasta ahora".

Por eso considera que existe ahora un mayor potencial movilizador: "Ahora hay más motivos para salir a la calle con el tema de la vivienda que los que había en 2011".

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