Teresa Rodríguez anuncia que Adelante Andalucía no irá en una lista unitaria de izquierdas: "Nos hemos peleado mucho ya, nos llevamos mejor separados"

Teresa Rodríguez analiza desde Cádiz el debate sobre la unidad de las izquierdas después del anterior programa de Salvados con Rufián y avanza cuál será la posición de Adelante Andalucía ante las próximas elecciones.

Las movilizaciones por la vivienda han reabierto el debate sobre la capacidad de la izquierda para organizarse y movilizar a la sociedad. En Salvados, Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía, aborda la propuesta de construir una candidatura conjunta y deja clara la posición de su partido.

La exdirigente andaluza anuncia que su formación no concurrirá en una lista unitaria con Podemos e IU. "Nos hemos peleado mucho ya con IU, Podemos y Sumar. Nos llevamos mejor desde que estamos separados", explica.

Rodríguez considera que la separación ha permitido reducir las disputas internas y que cada organización pueda centrarse en construir su propio proyecto.

También cuestiona la energía que se dedica a negociar las coaliciones. Habla de discutir "dónde cuelas a tu candidato, cuántos liberados te tocan, cuánto dinero te toca del grupo parlamentario..." y considera que todo eso aleja a los partidos de las preocupaciones de la ciudadanía.

En el caso de Adelante Andalucía, defiende una identidad política propia vinculada al soberanismo andaluz y a la autonomía respecto al PSOE.

La unión de las izquierdas

Gonzo pone sobre la mesa las propuestas de unidad que había planteado Rufián en el anterior programa y Rodríguez responde desde su experiencia política.

Su posición parte de una idea: no cree que sumar automáticamente las diferentes organizaciones vaya a solucionar los problemas de la izquierda. "Las habas están contadas y los múltiples intentos de unidad de la izquierda no responden a las necesidades que hay", sostiene.

"Estoy convencida de que la intención es buena, pero pasan dos cosas: una, yo creo que no vamos a recoger más votos por ir juntos; y dos: creo que esos grandes frentes populares acaban diluidos con el PSOE".

Rodríguez recuerda además que la política no puede reducirse a sumar escaños. "No es aritmética, es geometría. Lo siento, es más complicada", afirma.

La coportavoz de Adelante Andalucía considera que puede haber votantes de su espacio político que no quieran votar una candidatura compartida con otras formaciones. Y pone el ejemplo de su partido, que, según recuerda, consiguió aumentar su representación sin quitar escaños a las izquierdas.

"Nosotros hemos sido capaces en Andalucía de obtener ocho diputados de dos que teníamos sin quitarle ni un solo escaño a IU y Podemos", explica.

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